News65｜独身の元気が出るTV氏が自身のYouTubeチャンネルで「【漫画】65歳まで働くのが幸せなのか？60歳で定年退職した男と会社に残った男、どちらを選んでも待っていた地獄の正体とは…【老後生活】」を公開した。本動画では、60歳以降も会社に残った男性と早期退職した友人の対比を通して、定年後の働き方や老後の生き方について描いている。



動画は、58歳の会社員が人事部から「選択定年制」の説明を受ける場面から始まる。60歳以降も会社に残る場合は給与が6割に減額され、役職も外れるという現実が突きつけられる。主人公は65歳まで残る道を選ぶものの、若手との間に溝ができ、やがてコピー用紙の補充などを任されるようになり、組織内で徐々に居場所を失っていく。



一方で、割増退職金をもらって早期退職した友人もまた、自由を持て余し孤独という別の地獄を味わっていた。友人は主人公に、「64歳11ヶ月」のタイミングで退職するメリットを提示する。動画内ではフリップを用い、「65歳を境に変わる！失業保険と高年齢求職者給付金の仕組み」について解説。64歳以下で退職すれば「基本手当」として約72万円が支給される可能性がある一方、65歳以上では「高年齢求職者給付金」として約24万円の一時金支給にとどまるケースがあるというデータを示しつつ、退職時期による受給額の差を指摘した。



その後、主人公は「金じゃない、プライドでもない。俺が本当に求めていたのはこれだったのかもしれない」と、公民館でのボランティア活動を通じて誰かの役に立つ喜びを見出す。



最終的に主人公は、町の古い写真展を成功させ、友人をも孤独から救い出す。「定年とは、会社が決めるものじゃない。まだ必要だの声がある限り、俺は現役だ」と語り、自らの意志で社会との接点を作り続けることの重要性を説いて動画は締めくくられた。