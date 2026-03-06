¥ª¥·¥ã¥ì¤È¤¤¤¨¤ÐÁé¤»¤Ê¤¤ã¤Ç¤Ï¡© ¹Í¤¨¤¬¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡ÖÁé¤»¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤¹¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ø¡£
Èþ¤·¤µ¤Î´ð½à¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡ª
20kg¤â¤ÎÌµÃã¤Ê¸ºÎÌ¤ò¤·¤¿Ãæ³Ø»þÂå¡¢²á¿©¾É¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¹â¹»»þÂå¡¢½¢³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿²á¿©ÓÒÅÇ¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç³Ø»þÂå¡Ä¡£Àä¤¨¤ºÂÎ·¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶ì¤·¤ßÇº¤ó¤Ç¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦hara¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¥ì¥¤¡á¤ä¤»¤¿ÂÎ·¿¡×¤È¤¤¤¦¼öÇû¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¼Ò²ñ¿Í°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏharaÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¼«Ê¬¥µ¥¤¥º¤Ç¤¤¤³¤¦ »ä¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê½÷»Ò¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
Ãø¡áhara¡¿¡Ø¼«Ê¬¥µ¥¤¥º¤Ç¤¤¤³¤¦ »ä¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Ù