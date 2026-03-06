Xに投稿されて話題になっているのは、同一猫さんの保護当時と現在の姿を比較した投稿です。保護されて10か月後のまるで別猫のような顔つきの変化は、X上で3000万回以上もユーザーの目に留まり、「愛されて生活できてるんだろうな～♪」「野性味溢れるお顔からキュルンキュルンなかわい子ちゃんに大変身！」「幸せな顔してますねぇ」といった声が殺到しています！

【写真：険しい表情をしていた保護子猫→10か月後…別猫のように変貌した『現在の様子』】

猫の保護当時と現在を比較してみた

Xアカウント「週休8日の猫吸い（@8VA64ArRkX7nOHE）」さまは、投稿者さまの飼い猫さんたちの日常が紹介されています。

今回、Xで大きな話題を呼んでいるのは、その中の1匹の猫さんの保護当時と現在の姿を比較した投稿です。

保護当時は、過酷な環境で生きてきたゆえか、どこか野性味の残る風貌をしていたという猫さん。まだ子猫ではありましたが、瞳は鋭く、毛並みもパサパサとしていたといいます。

あまりにも違う表情が話題に

しかし、投稿者さまのお家で暮らしていくうちに、お家の中が安全に暮らせる場所だと理解し、飼い主さんをはじめ、他の猫さんたちからも愛情を注がれて育った結果……

なんと、完璧に「私、家猫ですが？」という風貌へと大変身！野生感のある姿も素敵でしたが、ふっくらとしたフォルムにふわふわな毛並み、そして柔らかくまんまるな瞳が愛らしい姿も魅力的！

あまりにも別猫のような成長ぶりには、Xユーザーからも「愛されて生活できてるんだろうな～♪」「野性味溢れるお顔からキュルンキュルンなかわい子ちゃんに大変身！」「幸せな顔してますねぇ」などの称賛の声が寄せられました！

Xアカウント「週休8日の猫吸い」さまでは、今回ご紹介した猫さんをはじめ、複数の猫さんが一緒に暮らす様子が紹介されています。愛らしく、見ていて癒される投稿ばかりなので、ぜひ覗いてみてくださいね！

猫さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「週休8日の猫吸い（@8VA64ArRkX7nOHE）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。