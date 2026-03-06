1¸Ä¤Ç¤âËþÂ´¶¤¢¤ê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ªÌý¤ÇÍÈ¤²¤Ê¤¤¡Ú¹ÈÃã¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Û
ºá°´¶¤Ê¤·¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤âOK¤Ê¤ª¼ê·Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ú¤¤¤Á¤´À¸¥¯¥ì¡¼¥×¡Û
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÊÝ·ò»Õ¡¦¾¾ÅÄ¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢´Ö¿©¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¥ì¥·¥Ô¡£¡ÖÀµ¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡×½¬´·¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹12kg¸º¤òÃ£À®¤·¤¿¤½¤¦¡ª¡¡3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄã¥«¥í¥ê¡¼¤ÇËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÁé¤»¤ëÂÎ¼Á¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ö¿©¤òÌ£Êý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¾¾ÅÄ¼°½Ö¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£¡Ú¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡Û¹ÈÃã¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê89kcal¡¿Åü¼Á15.6g¡Ë
Ìý¤ÇÍÈ¤²¤Ê¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¤¤¤«¤¬¡©ÊÆÊ´¡¢Æ¦Æý¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ë¹á¤êË¤«¤Ê¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤ÎÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÇÜÁý¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê¥·¥ê¥³¥ó¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿5¸ÄÊ¬¡Ë
¡ýÊÆÊ´¡Ä65g
¡ýÍñ¡Ä1¸Ä
¡ýÌµÄ´À°Æ¦Æý¡Ä50ml
¡ý¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡Ä30g
¡ý¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ë¡Ä4g
¡ý¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä4g
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥·¥ê¥³¥ó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600w¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¨1ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆý»ù¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¾¾ÅÄ¥ê¥¨
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Æó»ù¤Î¥Þ¥Þ¡£´Ç¸î»Õ¡¦ÊÝ·ò»Õ¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¹Ö»Õ¡£Belle Lus³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢Belle Life Style¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£À®¿Í¤Î·ò¹¯¶µ°é¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤äÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤Ø¤ÎÊÝ·ò»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¿©Âî¤òÃ´¤¦¿Í¤¬±ÉÍÜ¤äÂÎ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¿©½¬´·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¿©À¸³è¤Ç¼«Á³¤Ë12kgÁé¤»¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿©¤ÙÁé¤»¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀìÌç¹Ö»Õ¤È¤·¤Æµ¯¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
Ãø¡á¾¾ÅÄ ¥ê¥¨¡¿¡Ø3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç³Ú¤Á¤ó¡ª ½Ö¿©¥¹¥¤¡¼¥Ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù