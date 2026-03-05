「病院に行ってもらいたくない」業務中のケガに自己責任論、男性が絶望した社長の一言

業務中のケガを「自己責任」と見捨てる会社で、マジメに働く気になるはずもない。投稿を寄せた静岡県の50代男性（技能工・設備・交通・運輸）は、ある機器の動作不良を直すための現場作業で、社長のずさんすぎる対応を目の当たりにした。

はじまりは、男性が必要な道具を確認したところ、社長が「自分で用意する」と請け合ったことだった。（文：長田コウ）

「必要な道具が全く揃えられていない状態」からのケガ

「作業内容を把握していなかった自分が用意するより」と思った男性は、社長にお任せして現場に入ったそう。しかし……。

「作業を行う際、道具を確認したところ、ハンマーの柄は折れているものや、到底使えそうにないハンマーに、車軸を抜く為に必要な道具が全く揃えられていない状態でした」

仕事に必要な道具すら用意しない社長には呆れるばかりだ。案の定、作業は難航した。

「初めは社長が車軸を抜く作業していましたが、道具がない中での作業のためか、やる気がない状態で進めていたので、自分が代わり作業を進める事にした」

痺れを切らして作業を引き継いだ男性は「寸足らずの車軸を抜く道具」を見つけ、それを使って作業していた。そんな中、アクシデントが発生してしまう。

「ギリギリの所まで抜いた所、不幸にも支えていた手の指を叩いてしまい、負傷した」

満足な道具が無い中、社長の代わりに作業をした結果のケガである。急いで病院へ行かせるべき場面だが、会社側の反応は想定外のものだった。

「会社としては病院に行ってもらいたくない、自分の不注意で負傷したのだから、会社は責任負わないと言われた時に、この会社ではやっていけないと思いました」

まさかの対応に、「あ、この会社で頑張るのやめよう」と呆れ果てたようだ。

