日経225先物：5日0時＝1460円高、5万5710円
5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1460円高の5万5710円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1464.46円高。出来高は2万604枚となっている。
TOPIX先物期近は3720ポイントと前日比82ポイント高、TOPIXの現物終値比は86.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55710 +1460 20604
日経225mini 55720 +1445 291410
TOPIX先物 3720 +82 26589
JPX日経400先物 33690 +880 2488
グロース指数先物 719 +13 1235
東証REIT指数先物 売買不成立
