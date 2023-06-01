　5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1460円高の5万5710円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1464.46円高。出来高は2万604枚となっている。

　TOPIX先物期近は3720ポイントと前日比82ポイント高、TOPIXの現物終値比は86.33ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55710　　　　 +1460　　　 20604
日経225mini 　　　　　　 55720　　　　 +1445　　　291410
TOPIX先物 　　　　　　　　3720　　　　　 +82　　　 26589
JPX日経400先物　　　　　 33690　　　　　+880　　　　2488
グロース指数先物　　　　　 719　　　　　 +13　　　　1235
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース