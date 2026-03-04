猫が自分の長所を得意げにアピールしてきて...？思わず見惚れるセクシーなポーズと表情が最高だと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万回表示を突破し、「表情もかわいい」「セクシーすぎです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：上目遣いで見つめてきた猫→足を見ると……セクシーすぎる『まさかのポーズ』】

アピール上手！

Xアカウント「feelingoods」に投稿されたのは、猫の『どんちゃん』。

どんちゃんは生後3週頃に飼い主さんに保護されたそう。左目が飛び出ていたため、手術をして摘出したといいます。それでも元気でやんちゃ坊主だったというどんちゃん。すくすく成長したどんちゃんは、あるアピールポイントがあるのだとか。

それはスラリと長い美脚だそう。どんちゃんは片足をピンと伸ばしてあげて、まるで見せつけるように上目遣いで飼い主さんにアピールしてきたといいます。筋肉質で締まった脚は本当に美しく、得意げなどんちゃんの表情にも納得です。飼い主さんによると「ドヤ顔もミソです」とのこと。セクシーなポーズに表情もばっちりキメていたどんちゃん。アピールポイントを心得ているようですね。

他の投稿でも、どんちゃん自慢の美脚をたくさん見ることができました。男の子ではありますが、締まっていてスラリと長い脚はやはりセクシーです。自分の長所をたっぷりアピールして、飼い主さんを魅了しているどんちゃんなのでした。

セクシーポーズの虜になったXユーザーたち

どんちゃんのセクシーポーズを見た方たちから「セクチーな猫ちゃん」「スラッとした素敵な美脚」などの声が寄せられていました。

どんちゃんの美脚はXユーザーから高評価で、たくさんの称賛の声が届けられました。

Xアカウント「feelingoods」では、どんちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日もたくさん遊んで、美脚に磨きをかけていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「feelingoods」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。