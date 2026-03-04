【Special Moves Collection】 3月4日 発売 価格：1,320円～

「Special Moves Collection」Tシャツ ラインアップ

MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「ASOBI GRAPHT」シリーズより、カプコンの対戦格闘「ストリートファイター 6」とコラボレーションした新コレクション「Special Moves Collection」を3月4日に発売する。

「Special Moves Collection」は、「ストリートファイター」のキャラクターと必殺技に着目したコレクション。キャラクターごとの必殺技の動きや技名が持つ“象徴性”をアートとして表現し、アイテムに落とし込んでいる。今回のコラボでは、イラストレーターのぺたん氏が、必殺技（SA3）が決まる瞬間の格好良さや熱量をテーマに、キャラクターと必殺技名、アイコニックな文字演出を和の表現で描き下ろしており、墨絵風の“筆感”で、技の動きや衝撃を表現している。今回、「Special Moves Collection」から、Tシャツと美濃焼の食器類が登場する。価格は1,320円から。

あわせて、昨年2025年に収穫したばかりの米を使用した「真豪鬼米2026」も同時発売。こちらもイラストレーターのぺたん氏が描き下ろしたアートが描かれたコレクションが展開される。また展開中の「刺繍ステッカー」に、アレックスとC.ヴァイパーが新たに加わる。

これらの新作アイテムは、GRAPHT公式ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」にて予約販売が開始されたほか、3月4日より東京都墨田区の「東京ソラマチ」で開幕するポップアップストアにて販売が開始される。

「ストリートファイター 6」とコラボした新コレクション「Special Moves Collection」

「CAPCOM CUP 12」の日本開催を記念して、キャラクターは日本になじみのあるキャラクターを中心にセレクト。リュウ「真・昇龍拳」、エドモンド本田「千秋楽」、豪鬼「瞬獄殺」に加え、プレイ中にも印象的な「終劇」の文字をあしらったジェイミー「月牙叉炮」の4種が展開される。

日常で着やすいTシャツ4種

ラインアップ：リュウ/エドモンド本田（ホワイト）、豪鬼/ジェイミー（チャコール）

サイズ：各M/L/XL

価格：各5,500円

必殺技名などの文字部分は、シルバー色の粉末にカラーインクを混ぜ込んだアルミペーストプリントで表現。マットで粒子の細かいきらめきが特徴で、光の当たり方によって浮かび上がるようなデザインを楽しめる。

筆線の勢いが感じられるプリントは、職人が1枚ずつ手作業で染料を刷り込む伝統技法「手捺染（てなっせん）」で表現している。

Tシャツ リュウ/豪鬼

Tシャツ エドモンド本田/ジェイミー

Tシャツ プリント部分 リュウ/豪鬼

Tシャツ プリント部分 エドモンド本田/ジェイミー

食卓を彩る美濃焼の「茶碗」・「豆皿」・「ラーメン丼（どんぶり）」

豆皿 4種

価格：各1,320円

取り皿や薬味皿として使いやすい、縦横約90mmの大きめサイズの美濃焼の豆皿。絵柄を大きく表現しているため、並べて飾って楽しむこともできる。

豆皿 リュウ/エドモンド本田/豪鬼/ジェイミー

「Special Moves Collection」豆皿（4種）イメージ

ラーメン丼（どんぶり）ジェイミー

価格：4,400円

カーブを抑えたすっきりとしたシルエットの美濃焼のラーメン丼（どんぶり）。ジェイミーのアートが映えるよう主線は白で表現し、「終劇」の文字やエフェクトには雲母金を用いて仕上げている。

ラーメン丼 ジェイミー

ラーメン丼 絵柄部分

「Special Moves Collection」ラーメン丼（ジェイミー） イメージ

茶碗 2種

価格：各2,200円

全体をこげ茶でまとめた、落ち着きのある美濃焼の茶碗。リュウと豪鬼それぞれの描き下ろしアートを使用し、キャラクターの主線は落ち着きのあるブラックにすることで必殺技名が引き立つデザインに仕上がっている。

凹凸のある、ろくろ目を表現した味わいのある仕上げ。コーティング（釉薬）を細かな点描のように重ねることで、ざらりとした手触りと、こげ茶の濃淡の表情をプラスしている。

茶碗 リュウ/豪鬼

「Special Moves Collection」茶碗（2種） イメージ

「真豪鬼米」が再登場

“おにぎりを食べて「真」の力を発揮する豪鬼”をイメージした「真豪鬼米」が、昨年2025年収穫したばかりの米を使用して再登場する。豪鬼の日本画風描き起こしアートをあしらった特別パッケージとなっている。

冷めても食感や味が落ちにくい米「つきあかり」を採用し、炊き立てから時間が経ってもほのかな甘みと深いうま味を楽しめ、おにぎりや弁当にも適している。

「真豪鬼米2026」イメージ

真豪鬼米と茶碗 イメージ

※お米の産地についてなど詳細は、製品ページをご覧ください。

※GRAPHT ECサイトでは、5個セット特典として、パッケージの描き起こしイラストを使用したステッカーが付属します。

「アレックス」と「C.ヴァイパー」の新作刺繍ステッカーが登場

刺繍ステッカーは、GRAPHTが提案する「セルフカスタマイズ」を体現したプロダクト。国内有数の刺繍産地・桐生地域の高い技術を持つ刺繍場で1つ1つ丁寧に制作されている。

今回、「アレックス」と「C.ヴァイパー」が加わることで、「ストリートファイター 6」のプレイアブルキャラクター全29人を網羅した展開になる。

刺繍ステッカー アレックス/C.ヴァイパー 各1,320円

刺繍ステッカー 29キャラクター展開

刺繍ステッカー 使用イメージ

【刺繍ステッカーの使い方】

（1）さまざまなアイテムに貼ってはがせる

（2）布製品にはアイロン接着可能

【販売店舗】

・GRAPHT ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」

予約期間：3月4日11時～3月18日23時59分

・東京ソラマチ ポップアップストア ※詳細は後述

「STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in東京ソラマチ」開催

3月4日から3月17日の期間、「東京ソラマチ」にて「STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in東京ソラマチ」が開催される。

本イベントでは、本日3月4日に発売の製品や3Dキーキャップ、「がんばれジュリちゃん」のおちょこなど、「ストリートファイター」とのコラボレーションを中心に、アパレルや雑貨などが販売される。

【STREET FIGHTER 6 Special Moves Collection 2026 Art Movie】

【開催概要】

開催期間：3月4日～3月17日

開催場所：「東京ソラマチ」3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップ

営業時間：10時～21時

購入特典「超豪華くじ引きチャレンジ」

会期中、店頭にて「ストリートファイター 6」関連商品を税込5,500円購入ごとに、ガラポン抽選会に1回参加できる。

抽選では、全7種（金/銀/赤/黒/青/黄/白）の景品のいずれか1点が必ず当たる。景品には、「ストリートファイター 6 デザイナーキーキャップ」をはじめ、「ストリートファイター 6」ロゴ刺繍トート、Special Moves Collectionの描き下ろしアートを使用した手ぬぐい・ポストカードなど、ここでしか手に入らない豪華アイテムが用意されている。

「STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in東京ソラマチ」購入特典

※GRAPHT会員の方は、抽選参加回数が＋1回になります。

※開催日程、販売製品、特典内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※店舗の詳細・最新情報は、GRAPHT OFFICIAL STORE公式Xにてお知らせいたします。

