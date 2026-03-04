【ばけばけ 第109話あらすじ】ヘブン、フィリピンに旅立つことを決意
【モデルプレス＝2026/03/04】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第109話が、3月5日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ラン（蓮佛美沙子）から、トキ（高石あかり）がフィリピンの話を全て知っていると聞かされたヘブン（トミー・バストウ）。ランにも背中を押され、ヘブンはトキを日本に残しフィリピンに旅立つことを決意する。
一方、トキもまた生まれる子供と家族たちと日本に残り、ヘブンの作家活動を応援することを決意する。互いに決意を告げるため、トキとヘブンは散歩に出かける。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
