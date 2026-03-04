新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、セーラー服を脱ぎ大胆変身 メガネも外し“新しい私”を表現
4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが、12日発売の女性ファッション誌『GINZA』4月号で表紙と巻頭ファッションストーリーに初登場する。特集テーマは「春ファッションで私が変わる！」。トレードマークであるセーラー服を脱ぎ、最新ルックをまとった“新しい私”を表現する。
【写真】別人級！SUZUKAが大胆に変身「ポジティブな変化」
昨年グループ結成10周年を迎え、新たなチャプターに突入したSUZUKA。ファッションの大転換期とされる今季、ポジティブな変身を体現する存在として起用された。象徴とも言えるセーラー服を脱ぎ、ミニドレスやセットアップなど多彩なスタイルに挑戦。ステージとは異なる、ソロならではのポージングも披露する。
撮影前にはオンラインミーティングを実施。キーワードとして挙がったのは「膝」だった。踊りの中で印象的な膝の使い方と、今号が掲げる「ポジティブな変化」を重ね合わせ、方向性を共有。当日はセーラー服姿から撮影を開始し、その後、新作ファッションへと大胆に変身した。
中盤には、花柄ミニドレス姿で登場。SUZUKAのリクエストで戸川純の楽曲を流しながら表紙撮影が行われ、60年代風のレトロな装いがコケティッシュなムードへと昇華したという。撮影終了時には、セーラー服姿と最新モードに身を包んだ姿が別人のように感じられるほど、多彩な表現力を見せた。
同号では、アイナ・ジ・エンド、優河、吉村界人ら12人がこの春欲しいアイテムを紹介。3月13日に日本公開を控えるティモシー・シャラメ主演映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』の特集や、劇中衣装を手がけたスタイリスト兼コスチュームデザイナー、ミヤコ・ベリッツィへの取材も掲載する。グローバル・ボーイズグループNEXZのYUKIによるファッションシューティングも収められている。
