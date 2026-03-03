【WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE（ワースカ）】2話で7人脱落…「日プ女子」黒川穂香「ガルプラ」桑原彩菜ら12人が残留＜＃2放送後の候補者一覧＞
【モデルプレス＝2026/03/03】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃2が3月3日に放送された。ここでは、三次審査に進む候補者12人を紹介する。
【写真】「ワースカ」候補者、日プ女子・ガルプラ出身美女が勢揃い
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
＃1では、一次審査の模様が放送され、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、6人が辞退する波乱の展開に。今回の放送では、19人の候補者が挑んだ二次審査の模様が放送された。
二次審査の内容は、ダンス・ボーカル審査。候補者は、二次審査では女性的な表現力が求められる「Femme」、キレと力強い動きが重要な「Jazz Fumk」、ボディーコントロールが最も難解だという「Hip Hop」の3つのジャンルから選択し、一次審査の3週間後に行われる審査に挑むこととなった。
結果、LDHのダンサーとして活躍した経歴を持つ宮本紗良のほか、安達純奈、安田明香梨、星野紗衣奈、西山紗羅、沢田沙羅、矢崎彩愛の7人が脱落となった。
＜以下、参加者たちのプロフィール＞
出身：広島県
経歴：「Girls planet 999」出演、元RIRYDAY
出身：大阪府
経歴：「Girls planet 999」「CHUANG ASIA（創造営2024）」出演
出身：埼玉県
経歴：「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出演、元VIGU
出身：埼玉県
出身：神奈川県
出身：大阪府
出身：東京都
出身：沖縄県
経歴：「UNIVERSE TICKET」出演
出身：大阪府
出身：沖縄県
出身：神奈川県（ドイツ）
出身：富山県
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ワースカ」候補者、日プ女子・ガルプラ出身美女が勢揃い
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」って？
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
◆二次審査で7人脱落
＃1では、一次審査の模様が放送され、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、6人が辞退する波乱の展開に。今回の放送では、19人の候補者が挑んだ二次審査の模様が放送された。
二次審査の内容は、ダンス・ボーカル審査。候補者は、二次審査では女性的な表現力が求められる「Femme」、キレと力強い動きが重要な「Jazz Fumk」、ボディーコントロールが最も難解だという「Hip Hop」の3つのジャンルから選択し、一次審査の3週間後に行われる審査に挑むこととなった。
結果、LDHのダンサーとして活躍した経歴を持つ宮本紗良のほか、安達純奈、安田明香梨、星野紗衣奈、西山紗羅、沢田沙羅、矢崎彩愛の7人が脱落となった。
＜以下、参加者たちのプロフィール＞
◆桑原彩菜（Ayana Kuwahara）
出身：広島県
経歴：「Girls planet 999」出演、元RIRYDAY
◆荒武凜香（Rinka Aratake）
出身：大阪府
経歴：「Girls planet 999」「CHUANG ASIA（創造営2024）」出演
◆黒川穂香（Honoka Kurokawa）
出身：埼玉県
経歴：「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出演、元VIGU
◆松浦なる（Naru Matsuura）
出身：埼玉県
◆城守星愛（Seria Jomori）
出身：神奈川県
◆森穂乃香（Honoka Mori）
出身：大阪府
◆村田莉花（Rira Murata）
出身：東京都
◆大城莉瑛羅（Jayla Oshiro）
出身：沖縄県
経歴：「UNIVERSE TICKET」出演
◆大谷碧空（Aoi Otani）
出身：大阪府
◆津波古妃織（Hiori Tsuhako）
出身：沖縄県
◆土方エレナ（Elena Hijikata）
出身：神奈川県（ドイツ）
◆飛咲来（Sakura Tobi）
出身：富山県
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】