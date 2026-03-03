（上段左から）桑原彩菜、荒武凜香、黒川穂香、松浦なる、城守星愛、森穂乃香（下段左から）村田莉花、大城莉瑛羅、大谷碧空、津波古妃織、土方エレナ、飛咲来（C）AbemaTV,Inc.

【モデルプレス＝2026/03/03】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜）の＃2が3月3日に放送された。ここでは、三次審査に進む候補者12人を紹介する。

◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」って？


同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。

また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。

◆二次審査で7人脱落


＃1では、一次審査の模様が放送され、300人の中から合計26人の通過者が選出されたが、6人が辞退する波乱の展開に。今回の放送では、19人の候補者が挑んだ二次審査の模様が放送された。

二次審査の内容は、ダンス・ボーカル審査。候補者は、二次審査では女性的な表現力が求められる「Femme」、キレと力強い動きが重要な「Jazz Fumk」、ボディーコントロールが最も難解だという「Hip Hop」の3つのジャンルから選択し、一次審査の3週間後に行われる審査に挑むこととなった。

結果、LDHのダンサーとして活躍した経歴を持つ宮本紗良のほか、安達純奈、安田明香梨、星野紗衣奈、西山紗羅、沢田沙羅、矢崎彩愛の7人が脱落となった。

＜以下、参加者たちのプロフィール＞

◆桑原彩菜（Ayana Kuwahara）


出身：広島県
経歴：「Girls planet 999」出演、元RIRYDAY

◆荒武凜香（Rinka Aratake）


出身：大阪府
経歴：「Girls planet 999」「CHUANG ASIA（創造営2024）」出演

◆黒川穂香（Honoka Kurokawa）


出身：埼玉県
経歴：「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出演、元VIGU

◆松浦なる（Naru Matsuura）


出身：埼玉県

◆城守星愛（Seria Jomori）


出身：神奈川県

◆森穂乃香（Honoka Mori）


出身：大阪府

◆村田莉花（Rira Murata）


出身：東京都

◆大城莉瑛羅（Jayla Oshiro）


出身：沖縄県
経歴：「UNIVERSE TICKET」出演

◆大谷碧空（Aoi Otani）


出身：大阪府

◆津波古妃織（Hiori Tsuhako）


出身：沖縄県

◆土方エレナ（Elena Hijikata）


出身：神奈川県（ドイツ）

◆飛咲来（Sakura Tobi）


出身：富山県

