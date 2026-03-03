【WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE（ワースカ）】2話で7人脱落…「日プ女子」黒川穂香「ガルプラ」桑原彩菜ら12人が残留＜＃2放送後の候補者一覧＞

【WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE（ワースカ）】2話で7人脱落…「日プ女子」黒川穂香「ガルプラ」桑原彩菜ら12人が残留＜＃2放送後の候補者一覧＞