テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送中のTVアニメ『メダリスト』第20話「氷の湖」のあらすじと先行カット、予告映像が公開された。

参考：花江夏樹の“HANA愛”炸裂！ 『HANA EXHIBITION』で“いのりポーズ”披露

原作漫画の『メダリスト』は、2022年に「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位を受賞し、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞。さらに2027年に劇場版の公開も決定している。

ジャンプの専門家・魚淵翔によるハーネスを使った練習で、いのりはトリプルフリップとトリプルルッツが跳べるようになる。その効果を実感した司はハーネスの購入を決意。数日後、司のハーネスで練習を始めるいのりだが……。

公開された先行カットでは、ジャンプに挑むいのりをはじめ、炎に包まれる司、そして臨時コーチ・魚淵翔の姿などが切り取られている。

さらに、原作・つるまいかだが描き下ろした豪華BOX仕様となっている、3月25日に発売の『メダリスト』第2期のBlu-ray＆DVDvol.1のBOXイラストと展開図が公開された。その他初回生産特典には、キャラクターデザイン・亀山千夏描き下ろしデジパックや、BOXイラスト特製クリアポストカード、イベントチケット優先販売申込券など豪華特典が封入されている。（文＝リアルサウンド編集部）