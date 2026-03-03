3月1日放送の『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）で、純烈・後上翔太と元AKB48・横山由依夫妻が登場！ アイドル同士の結婚秘話とは……!?

【TVer】 「純烈」と「元AKB48」 メンバーも知らなかった秘密の恋の始まりは…テーブルいっぱいの水？

ふたりの出会いは、2023年。明治座で上演された純烈公演での共演がキッカケだったそう。“素敵なおじさんグループ”の中でも、ひときわ私服が若かった後上に驚いた横山。「純烈の私服ってあるんだ」と、業界イメージと現実とのギャップに、驚くことが多かったのだとか。

そんなおふたりについて、純烈メンバーに尋ねてみたところ、あることを暴露してくれた！

横山を心配しながら「相当じゃないと一緒になれないはず」と明かしてくれたのは、リーダーの酒井一圭と、リードボーカルの白川裕二郎。酒井いわく、後上は「ジャイアンツの試合を観ている時に話しかけてくる彼女はことごとくダメ」なのだそうだ。だから、「人を愛せないタイプ」だと思っていたという。

結婚式では、後上のお母さんから「あの子も人を愛す心があったんですね」と言われ、“同じこと思ってたんや！”と固い握手を交わしたそうだ。

更に心配していることは、後上の夜の状態についてだという。仕事先では同じ部屋で寝ることも多いという純烈メンバー。「やばいくらいのイビキ、歯ぎしり」はもちろん、川の字になって寝ているはずなのに、朝起きたら、後上ひとりが頭の上にいたり……「どっか行っちゃってる」くらいの寝相なのだそう。それはもう……

「自由な赤ちゃん」。白川に至っては「後上のどこを好きになったのか？」と、知りたげな様子。

こうして、メンバーから「人を愛せない、自由な赤ちゃん」認定を受けていた後上翔太だが……

新婚生活ではいずれも全くないとのこと。自宅ではゆっくり安眠できているようだ。ということは、純烈メンバーに囲まれるストレスがイビキ・歯ぎしり・寝相の悪さの原因だった!?

最後に「ちゃんとしたプロポーズをしていない」という後上から、横山由依への初めての手紙を披露。純烈のコンサート会場で、結婚生活が長そうなベテランご夫婦にお会いするたび、そのステキな姿にふたりの未来を重ねるそうだ。

毎日が幸せというおふたり。これからもお幸せに！

『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。【TVer】で無料配信中！

【TVer】「そんなピュアな目で言うセリフじゃないのよ！」純烈メンバーの暴露に後上翔太がツッコミ！