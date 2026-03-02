桜井玲香「お守りみたい」濃い舞台メイクの肌荒れ悩みに！信頼スキンケアアイテム

桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『舞台でも映えるキラキラピンクメイク 普段使いのお気に入りコスメも紹介』の動画を投稿。舞台でのメイクの様子を公開する中で、愛用コスメも紹介してくれました！

■化粧水

動画内に登場したのはこちら！

ALBION/薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N 110ml 税込3,850円（公式サイトより）

季節や環境の変化でゆらぎがちな肌へうるおいを与えて整え、乾燥を防いでくれる化粧水。

桜井さんはこちらを紹介しながら「舞台中は濃いメイクが1日中する、汗もかくってことで結構荒れやすいんですけど」と舞台中ならではの肌悩みを吐露。

続けて「そういう時なんかは化粧水を使っていれば荒れない、というお守りみたいな化粧水ですね」とこちらの化粧水で肌荒れを防止していると語り、信頼している様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内では、愛用コスメや舞台メイクの過程などを見せてくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。