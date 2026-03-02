成田凌、“10年以上あたためた”自慢の特技とは？「人前で料理とかもしたい派です」

3月2日放送の日本テレビ系『DayDay.』に、現在公開中の映画『#拡散』に出演する成田凌がVTR出演。同作での役作りや、自身が拡散したいことについて語った。

『#拡散』は、ワクチン接種の翌日に妻を亡くした男がSNSに翻弄され別人へと変貌していく社会派サスペンス。同作での役作りについて、成田は、「ちょっとむくんでみたりとか、リンスやめたり化粧水やめたり、ちょうど愛せないぐらいの感じっていうところを目指してました」とコメント。

また、同作のタイトルにちなみ“拡散したい初出し情報”を聞かれると、「これ、ずっと特技で、何かの時に言いたい言いたいと思って、はやこの仕事を始めて10年以上経ってしまったんですけど」「ほんとに自慢したくて」「お米洗う。で、最後水入れる。ぴったり2合の水を入れられる特技があります」と明かしたが、周囲の微妙なリアクションに、「何そのみんなの薄ら笑いは…」と笑った。

これを受けてインタビュアーから“番組に料理コーナーがあるので披露したらどうか”と言われると、「いいですね。人前で料理とかもしたい派です」と意欲を見せていた。