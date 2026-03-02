「貯金はゼロ」20代飲食店員の男女が語る潔い金銭事情 アブダビ移住計画と高級ワインへの自己投資
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「オシャレな2人にインタビュー」と題した動画を公開した。飲食店関係の仕事に従事する26歳男性と23歳女性の友人ペアが登場し、対照的な仕事観と、共通する潔い金銭感覚について語った。
動画冒頭、二人は現在の仕事を選んだ理由について語る。男性は「格式高いレストランで基礎を固める」ため、外国人客が多い店舗で語学も含めて研鑽を積んでいるという。さらに今後の展望として「アブダビに行きます」と明言。「もう決まってて」と語り、海外でのキャリア構築を見据えている様子だ。一方、女性は「一回ちゃんとフレンチでサービスを学びたくて入りました」と、着実なスキルアップを目指していることを明かした。
興味深いのは、二人の接客スタイルの違いだ。オープンカウンターで働く男性は「できる限りお客さんと喋るようにしてます、引き出すように」と積極的なコミュニケーションを重視。対して女性は「料理が主役だと思ってるので、お客さんの記憶に残らなくていいような」と語り、あえて存在感を消すことで料理を引き立てる、男性とは「真逆」のスタンスを示した。
話題が金銭事情に及ぶと、二人の共通点が浮き彫りになる。お金の使い道について、男性は「好きなワインを飲んだり、洋服とか旅行」、女性も「ワインです。家飲み用に買ったのがブルゴーニュ」と回答。そして貯金額を問われると、男性は「ほとんどないんじゃないかな」、女性も笑いながら「ゼロです」と即答した。男性は「できる限り遊ぼうかな、経験に使おうかな」、女性も「私も若い自分への投資だと思って」と語り、将来のために今しかできない経験にお金を投じる姿勢で意気投合していた。
仕事へのアプローチは対照的ながら、自己投資への意欲という点では深く共鳴し合う二人の、プロ意識と若さが垣間見えるインタビューとなっている。
