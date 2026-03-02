子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん【材料】（2人分）<すし飯>ご飯(炊きたて) 1合分寿司酢 大さじ 2高野豆腐 1個ニンジン 1/2本シイタケ(生) 2個水煮タケノコ 50g<調味料>だし汁 150ml酒 大さじ 1砂糖 大さじ 1薄口しょうゆ 小さじ 1/2塩 少々<卵液>卵 2個砂糖 小さじ 2塩 少々サラダ油 適量ハム 3~4枚ニンジン(飾り用) 適量グリーンアスパラガス(飾り用) 適量刻みのり 適量紅ショウガ 適量【下準備】1、高野豆腐は水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、軽く水気をきって5mm角に切る。ニンジンは皮をむいて5mm角に、シイタケは石づきを切り落とし、5mm角に切る。水煮タケノコも5mm角に切る。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。2、飾り用のニンジンは幅5mmに切り、型抜きで抜く。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除き、4〜5等分に切り、ニンジンと一緒に分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。ハムは細切りにする。【作り方】1、鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら高野豆腐、ニンジン、シイタケ、水煮タケノコを入れて、再び煮たったら弱火で煮汁がなくなるまで煮る。2、＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を広げ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。よく汁気をきった(1)を加え、全体にサックリと混ぜ合わせる。ご飯はかために炊いたものを使用してください。3、錦糸卵を作る。サラダ油を薄くひいた卵焼き器を中火で熱し、＜卵液＞を流し入れて、薄焼き卵を5〜6枚焼く。冷めたら重ねて細切りにする。4、(2)を器によそい、錦糸卵、刻みのりをのせる。ハム、ニンジン、グリーンアスパラ、紅ショウガを飾る。