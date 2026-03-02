迷ったらコレ！ひな祭りを華やかに演出する人気「ちらし寿司」レシピ10選【洋風・時短も】
桃の節句を彩る「ちらし寿司」。毎年同じメニューになりがち…とう方は、今年は一味違うアレンジを楽しんでみませんか？
子どもが食べやすいカップ寿司から、ワインに合う洋風寿司まで、E・レシピ厳選の10品をご紹介。見た目も華やかな一皿で、思い出に残るお祝いにしてくださいね。
【生もの不使用】子どもにも人気！ 華やかちらし寿司
お刺身を使わず、ハムやアスパラガスで仕上げるちらし寿司です。前日に具材を煮ておけば、当日は酢飯に混ぜるだけで完成。手軽に時短が叶うのもうれしいポイントです。野菜の旨みがギュッと詰まったやさしい味わいは、大人にも愛される一品です。
■ひな祭りが盛り上がる！ 子ども向けレシピ3選
桜の花の塩漬けを混ぜ込んだ、香り高い春色のちらし寿司。淡いピンクの酢飯に、冷凍枝豆や錦糸卵などの身近な食材がよく映えますよ。特別な準備がなくても、お家にあるものでサッと作れるので、忙しい当日の強い味方になってくれるはずです。
一人前ずつ盛り付けるカップスタイルなら、小さな子どももこぼさず上手に食べられますよ。3色の酢飯を層にしたミルフィーユ仕立てで、横からの見た目もバッチリ。カニカマや卵焼きなど大好きな具材を贅沢にのせていただきましょう。
レンコンやタケノコのシャキシャキした食感が、食べる楽しさを引き立てます。ボウルで和えるだけで簡単に作れるので、飯台がなくても大丈夫。ウズラの卵でお雛様を作って、子どもと一緒にデコレーションすれば、お祝いの準備がステキな家族の時間に変わりますよ。
■お酒のお供にも！ 大人向けレシピ4選
ゆで卵を細かく散らしてミモザの花を表現した、春爛漫の豪華な一皿。白ワインビネガーとオリーブ油がベースの洋風な味つけは、白身魚の繊細な旨みを引き立てます。鯛はもちろん、平目などでアレンジしても、おもてなしに相応しい一品になりますよ。
黒酢特有のコクを活かした酢飯が、ワンランク上の味わいを演出。細かく刻んだザーサイを混ぜ込むことで、コリコリした食感とほど良い塩気が加わります。甘みの強いホタテとザーサイの風味が絶妙にマッチし、ついお箸が伸びる大人のためのちらし寿司です。
甘いお寿司が苦手な方におすすめなのが、素材の力を借りたヘルシーレシピ。切り干し大根やニンジンの自然な甘みで、あっさりと上品に仕上がります。具材の加熱はレンジにお任せ。わさび醤油をからめたマグロが味をキリッと引き締め、お好みで薬味を添えるのも通な楽しみ方です。
自家製ハーブドレッシングが爽やかに香る、洋風ちらし寿司です。キュウリやパプリカを混ぜるため、ごはんが少なめでも満足感があり、野菜をたっぷり摂れるのも特徴。粉チーズやニンニクのパンチが効いていて、ワインや日本酒とのペアリングも存分に堪能できます。
■忙しくても安心！ 超簡単レシピ2選
大きめの器に具材を敷き詰めるだけで完成する、賑やかで楽しい一品。赤・緑・黄色の食材をバランス良く配置するのが、お祝いらしく仕上げる秘訣です。マグロやサーモンなど、家族の好みに合わせて自由にカスタマイズできる自由度の高さも人気の理由。
市販の味つけ油揚げを活用し、調理時間はわずか5分！ 細かく刻んだ油揚げを混ぜ込む「包まない」スタイルなら、お弁当作りもスムーズです。桜でんぶや錦糸卵をトッピングするだけで、一気に華やぐひな祭り仕様に。時短とかわいさを両立したい朝にぴったりです。
■手作りちらし寿司で笑顔あふれる桃の節句を
伝統的なスタイルから、現代風の洋風アレンジまで、主役となる子どもの好みや、お酒を楽しみたい大人に合わせてレシピを選ぶのも、ひな祭りの醍醐味です。
春の味覚をたっぷり詰め込んだ手作りのちらし寿司を囲んで、大切な家族の成長を健やかにお祝いしましょう。
(ともみ)
子どもが食べやすいカップ寿司から、ワインに合う洋風寿司まで、E・レシピ厳選の10品をご紹介。見た目も華やかな一皿で、思い出に残るお祝いにしてくださいね。
【生もの不使用】子どもにも人気！ 華やかちらし寿司
お刺身を使わず、ハムやアスパラガスで仕上げるちらし寿司です。前日に具材を煮ておけば、当日は酢飯に混ぜるだけで完成。手軽に時短が叶うのもうれしいポイントです。野菜の旨みがギュッと詰まったやさしい味わいは、大人にも愛される一品です。
子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん
【材料】（2人分）
<すし飯>
ご飯(炊きたて) 1合分
寿司酢 大さじ 2
高野豆腐 1個
ニンジン 1/2本
シイタケ(生) 2個
水煮タケノコ 50g
<調味料>
だし汁 150ml
酒 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
薄口しょうゆ 小さじ 1/2
塩 少々
<卵液>
卵 2個
砂糖 小さじ 2
塩 少々
サラダ油 適量
ハム 3~4枚
ニンジン(飾り用) 適量
グリーンアスパラガス(飾り用) 適量
刻みのり 適量
紅ショウガ 適量
【下準備】
1、高野豆腐は水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、軽く水気をきって5mm角に切る。ニンジンは皮をむいて5mm角に、シイタケは石づきを切り落とし、5mm角に切る。水煮タケノコも5mm角に切る。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
2、飾り用のニンジンは幅5mmに切り、型抜きで抜く。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除き、4〜5等分に切り、ニンジンと一緒に分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。ハムは細切りにする。
【作り方】
1、鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら高野豆腐、ニンジン、シイタケ、水煮タケノコを入れて、再び煮たったら弱火で煮汁がなくなるまで煮る。
2、＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を広げ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。よく汁気をきった(1)を加え、全体にサックリと混ぜ合わせる。
ご飯はかために炊いたものを使用してください。
3、錦糸卵を作る。サラダ油を薄くひいた卵焼き器を中火で熱し、＜卵液＞を流し入れて、薄焼き卵を5〜6枚焼く。冷めたら重ねて細切りにする。
4、(2)を器によそい、錦糸卵、刻みのりをのせる。ハム、ニンジン、グリーンアスパラ、紅ショウガを飾る。
【材料】（2人分）
<すし飯>
ご飯(炊きたて) 1合分
寿司酢 大さじ 2
高野豆腐 1個
ニンジン 1/2本
シイタケ(生) 2個
水煮タケノコ 50g
<調味料>
だし汁 150ml
酒 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
薄口しょうゆ 小さじ 1/2
塩 少々
<卵液>
卵 2個
砂糖 小さじ 2
塩 少々
サラダ油 適量
ハム 3~4枚
ニンジン(飾り用) 適量
グリーンアスパラガス(飾り用) 適量
刻みのり 適量
紅ショウガ 適量
【下準備】
1、高野豆腐は水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、軽く水気をきって5mm角に切る。ニンジンは皮をむいて5mm角に、シイタケは石づきを切り落とし、5mm角に切る。水煮タケノコも5mm角に切る。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
2、飾り用のニンジンは幅5mmに切り、型抜きで抜く。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除き、4〜5等分に切り、ニンジンと一緒に分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。ハムは細切りにする。
【作り方】
1、鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら高野豆腐、ニンジン、シイタケ、水煮タケノコを入れて、再び煮たったら弱火で煮汁がなくなるまで煮る。
2、＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を広げ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。よく汁気をきった(1)を加え、全体にサックリと混ぜ合わせる。
ご飯はかために炊いたものを使用してください。
3、錦糸卵を作る。サラダ油を薄くひいた卵焼き器を中火で熱し、＜卵液＞を流し入れて、薄焼き卵を5〜6枚焼く。冷めたら重ねて細切りにする。
4、(2)を器によそい、錦糸卵、刻みのりをのせる。ハム、ニンジン、グリーンアスパラ、紅ショウガを飾る。
■ひな祭りが盛り上がる！ 子ども向けレシピ3選
春の賑やかちらし寿司 手軽で華やか
桜の花の塩漬けを混ぜ込んだ、香り高い春色のちらし寿司。淡いピンクの酢飯に、冷凍枝豆や錦糸卵などの身近な食材がよく映えますよ。特別な準備がなくても、お家にあるものでサッと作れるので、忙しい当日の強い味方になってくれるはずです。
洋風カップちらし寿司
一人前ずつ盛り付けるカップスタイルなら、小さな子どももこぼさず上手に食べられますよ。3色の酢飯を層にしたミルフィーユ仕立てで、横からの見た目もバッチリ。カニカマや卵焼きなど大好きな具材を贅沢にのせていただきましょう。
ひな祭りのお花畑ちらし
レンコンやタケノコのシャキシャキした食感が、食べる楽しさを引き立てます。ボウルで和えるだけで簡単に作れるので、飯台がなくても大丈夫。ウズラの卵でお雛様を作って、子どもと一緒にデコレーションすれば、お祝いの準備がステキな家族の時間に変わりますよ。
■お酒のお供にも！ 大人向けレシピ4選
鯛のミモザ風ちらし寿司
ゆで卵を細かく散らしてミモザの花を表現した、春爛漫の豪華な一皿。白ワインビネガーとオリーブ油がベースの洋風な味つけは、白身魚の繊細な旨みを引き立てます。鯛はもちろん、平目などでアレンジしても、おもてなしに相応しい一品になりますよ。
シンプルに。ホタテの中華風ちらし寿司
黒酢特有のコクを活かした酢飯が、ワンランク上の味わいを演出。細かく刻んだザーサイを混ぜ込むことで、コリコリした食感とほど良い塩気が加わります。甘みの強いホタテとザーサイの風味が絶妙にマッチし、ついお箸が伸びる大人のためのちらし寿司です。
砂糖不使用のヘルシーちらし寿司
甘いお寿司が苦手な方におすすめなのが、素材の力を借りたヘルシーレシピ。切り干し大根やニンジンの自然な甘みで、あっさりと上品に仕上がります。具材の加熱はレンジにお任せ。わさび醤油をからめたマグロが味をキリッと引き締め、お好みで薬味を添えるのも通な楽しみ方です。
サラダ寿司
自家製ハーブドレッシングが爽やかに香る、洋風ちらし寿司です。キュウリやパプリカを混ぜるため、ごはんが少なめでも満足感があり、野菜をたっぷり摂れるのも特徴。粉チーズやニンニクのパンチが効いていて、ワインや日本酒とのペアリングも存分に堪能できます。
■忙しくても安心！ 超簡単レシピ2選
スコップちらし寿司
大きめの器に具材を敷き詰めるだけで完成する、賑やかで楽しい一品。赤・緑・黄色の食材をバランス良く配置するのが、お祝いらしく仕上げる秘訣です。マグロやサーモンなど、家族の好みに合わせて自由にカスタマイズできる自由度の高さも人気の理由。
包まないいなり寿司
市販の味つけ油揚げを活用し、調理時間はわずか5分！ 細かく刻んだ油揚げを混ぜ込む「包まない」スタイルなら、お弁当作りもスムーズです。桜でんぶや錦糸卵をトッピングするだけで、一気に華やぐひな祭り仕様に。時短とかわいさを両立したい朝にぴったりです。
■手作りちらし寿司で笑顔あふれる桃の節句を
伝統的なスタイルから、現代風の洋風アレンジまで、主役となる子どもの好みや、お酒を楽しみたい大人に合わせてレシピを選ぶのも、ひな祭りの醍醐味です。
春の味覚をたっぷり詰め込んだ手作りのちらし寿司を囲んで、大切な家族の成長を健やかにお祝いしましょう。
(ともみ)