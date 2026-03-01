スズキのSUV型EV「e-ビターラ」を試乗リポートします。スズキ初となる量産バッテリーEV、インド工場で生産した輸入車で、補助金を使えば272万3000円〜と手ごろな価格設定など、話題が多いモデルの実力を探ります。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター 諸星陽一）

スズキ「e-VITARA（ビターラ）」

乗る前から意外な3つのポイントは？

スズキがまたひとつ、個性的なクルマを世に出しました。1月16日に発売の「e-VITARA（ビターラ）」です。

まずこのビターラという車名は、スズキのSUV「エスクード」の輸出モデルに使われてきました。初代ビターラは、初代エスクードと同時期の1988年に登場。当時はまだSUVというカテゴリーはなく、クロスカントリー4WDやRVという呼び名が一般的でしたが、エスクードのようなコンパクトなモデルは少なく、「コンパクトクロカン」などと呼ばれていました。

スズキが軽ジムニーで得たノウハウを詰め込んだ、コンパクトかつ走破性を誇るビターラは、国内外で人気となり、警察車両にも使われるほど信頼されています。

そんなビターラの電気自動車（EV）という位置づけのe-ビターラですが、プラットフォームでの関連性はありません。実はe-ビターラのプラットフォームは、トヨタとダイハツとの共同開発。新設計の「HEARTECT-e」というネーミングです。

さらに「実は」なポイントが、搭載バッテリーが中国BYD製のリン酸鉄リチウムイオン（LFP）系、ブレードバッテリーであること。LFP系は現在主流の三元系に比べると、エネルギー密度（重量あたりの容量）が低いものの、安全性や信頼性は高いと評価されています。また、LFP系はバッテリー残量が多い状態で急速充電しても（三元系に比べて）劣化しにくいという特性があります。

最後にダメ押しの「実は」は、スズキのインド工場で生産され、日本へ輸出・販売される、インドからの輸入車（日本車ブランド）となる点です。このように乗る前から3つの驚きがあるのですが、何しろ戦略的な価格設定で、コスパ良く仕上がっているクルマでした。特にドライブフィールが良かったのはどのグレードで、4WDとFWDのどちらだと思いますか？

