Ado、新曲「ビバリウム」で初の“実写MV”に挑戦！「ヒールで走るのは大変でした……（笑）」

Adoの自らの半生を描いた新曲「ビバリウム」で、自身初となる“実写MV”が公開となった。

■約300カットで紡がれた迫力のあるMV

今作のMVは映像ディレクターの林 響太朗が監督を務め、ACROBAT FILMの大野瑞樹がプロデューサーを担当。Ado初めての“実写MV”に挑戦した。

歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、過去の鬱屈な記憶と不屈の精神、そして未来への希望を織り交ぜて、楽曲内の言葉や残響が表現された約300カットで紡がれた迫力のある映像に仕上がっている。

新曲「ビバリウム」は、2月26日に発売された自伝的ノンフィクション小説『ビバリウム Adoと私』を元に作られた楽曲。Adoのライブでバンドマスターを務める高慶“CO-K”卓史が編曲を担当。自己否定に苦しみながらも、どこかに光を求めるAdoの心の叫びをボカロックに昇華させ、歌った一曲となっている。

自伝的小説『ビバリウム Adoと私』は、Ado自らが語った半生をもとに、『M 愛すべき人がいて』や『それってキセキ GReeeeNの物語』などのベストセラー作家・小松成美が3年に及ぶ取材を重ね書き下ろした小説。これまであまり語られてこなかった幼少期から、不登校となった学生時代、救いとなった「歌い手」への挑戦、所属事務所のクラウドナイン代表取締役社長・千木良卓也氏との出会い、そして「Ado」誕生からワールドツアーへの躍進までが余すことなく描かれている。

■Ado、林 響太朗監督、大野瑞樹プロデューサーコメント