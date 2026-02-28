ポムポムプリン×「パステル」がコラボ！ 30周年を祝う新作シューや“おしりプリン”など登場
「パステル」は、3月1日（日）から、サンリオのキャラクター“ポムポムプリン”とのコラボレーション商品を、全国の店舗で発売する。
【写真】エコバッグ付きの「まるっとおたのしみパック」も！ コラボスイーツ一覧
■7年連続の人気コラボがパワーアップ
今回登場するのは、4月16日（木）に30周年を迎えるポムポムプリンをお祝いする、7年連続開催のコラボレーション企画。
ラインナップには、初登場となる「ポムポムプリンのシュークリーム」をはじめ、毎年人気の「ポムポムプリンの“ぷりんぷりん”おしりプリン」や「ポムポムプリンの『ぼくプリン』プリン」、「ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード」、「ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜」が並ぶ。
また焼き菓子商品から、「ポムポムプリンのさくさくラスク〜プリン風味〜」、「ポムポムプリンのしっとりプリンケーキ」、「ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー」を展開。3種を一緒に楽しめる「ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート」も発売される。
さらに、エコバッグ付きの「ポムポムプリンのまるっとおたのしみパック」も用意。加えて、「ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ」をゲットできる公式オンラインストア限定セットや、初登場の焼き印入り「ポムポムプリンのまんまるクリームパン」もそろい、パワーアップしたコラボレーション内容となっている。
