「迷うなら料金に全振りせよ」環境に左右されない“実質料金”こそが光回線選びの正解

YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【2026年上半期】光回線で迷うなら料金に全振りせよ！実質料金が安いおすすめ光回線を5社解説！」と題した動画を公開した。膨大な数の光回線サービスが存在する中、選び方を間違えると「2年間で最大5万円以上の差が出る」と警鐘を鳴らし、失敗しないための選び方として「実質料金」を最重要視する独自ランキングを発表している。



動画の解説を担当するドックんは、光回線選びにおいて通信速度を重視する傾向に対し、「速度は住んでいる場所や建物で結果が変わるため、参考程度にしかならない」と指摘。対して実質料金は「環境に左右されない、誰もが約束された確定費用」であるとし、これを軸に選ぶことが最も失敗が少ないと説く。また、一般的に重視される「スマホセット割」についても、キャリアによっては月額550円程度の光電話加入が必須条件となるケースがあり、単身者などにはメリットが薄い場合がある点にも注意を促した。



ランキング形式で紹介された比較では、月額料金、事務手数料、キャッシュバックなどを総合した「2年間の実質料金」を算出。見事総合1位に輝いたのは「ドコモ光」だった。高額なキャッシュバックに加え、ドコモユーザーであれば光電話の契約なしでセット割が適用される点が評価され、「セット割の条件がない安定感」が決め手となった。

続く2位には「とくとくBB光」がランクイン。こちらはスマホセット割がないものの、基本料金自体が最安水準であることが強みだ。ドックん氏は「ahamoやpovo、LINEMOなどの格安プランや格安SIMを利用している人には特におすすめ」と、キャリアに縛られない選択肢としての魅力を語った。



ドックんは動画の最後で、光回線のキャンペーンは期間によって変動することを踏まえた上で、「今回紹介した5社から選べば失敗しにくい」と総括。自身のスマホキャリアや住環境に合わせて、トータルコストが最も抑えられる回線を選ぶよう視聴者にアドバイスを送った。