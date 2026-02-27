¥¢¥¸¥¢¥ó¥¹¡¼¥×ÌÍ¡ÖÈþÌ£¹áÏÐ¡× ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä ¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ
¡¡¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹²Ã¹©µ»½Ñ¤È¥Þ¥í¥Ë¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥¹¡¼¥×ÌÍ¡ÖÈþÌ£¹áÏÒ¡×3ÉÊ¤òEC¥µ¥¤¥È¤È°ìÉôÎÌÈÎÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ÖËãíåÅòÌÍ¡×¡Ö»ÀíåÅòÌÍ¡×¡Ö»²·ÜÅòÉ÷ÌÍ¡×¤ÇÀÇÊÌ»²¹Í¾®Çä²Á³Ê298±ß¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼ÌÍ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥Þ¥í¥Ë¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂÀ¤¯¤Æ¥³¥·¤Î¶¯¤¤Ä¾·Â2.0Ð¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¾®Æé¤ÇÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÌÍ¤ÎÄ¹¤µ¤ò12Ñ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆÃÃíÉÊ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢´Ý·Ü¤È·Ü¥¬¥é¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Î¡Ö¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹²Ã¹©µ»½Ñ¡×¤È¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ì£¤Å¤¯¤ê¤ÎÃÎ¸«¡×¤ò³èÍÑ¡£¾®Çþ¡¢ÂçÇþ¡¢¥é¥¤Çþ¡¢¥ª¡¼¥ÄÇþ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÌÍ¤ò¾®Æé¤Ç¤æ¤Ç¡¢Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤òÆþ¤ì¤¿´ï¤ËÃí¤°¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¼ê·Ú¤ÊÌë¤´¤Ï¤ó¤È¤·¤Æºî¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£ÌîºÚ¤äÆù¡¢Íñ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤ò°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤á¤Ð¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¸½Âå¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢20¡Á30Âå¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç´ë²è¡£¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Þ¥í¥Ë¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¤´¼«°¦Ìë¤´¤Ï¤óÀ½ÉÊ¡×¤Î³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£