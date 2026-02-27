26日都内で、日本航空が提供する国内線特典サービス「どこかにマイル」の10周年記念イベントが行われ、「JALマイルライフ」のCMキャラクターを務める俳優の広瀬すず（27）が登壇した。

【映像】スモーキーカラーのパンツコーデ姿の広瀬すず（全身ショット）

「どこかにマイル」は、往復7000マイルで「どこか」に行ける新しい旅の形を提供するサービス。イベントでは、広瀬が過去10年間で訪れた旅先や、これから行きたい旅先が記載された「旅ルーレット」が登場した。福岡、山形、福井と順番にトークし、最後に選ばれたのは高知だった。

広瀬は「高知は行ったことがない。食べ物でいうと、カツオのたたきがすごく美味しいと聞いて、それだけで行く！」と話した。

また「自分が好きな陶芸の方や、いろいろな作家さんが多い町という印象もある。今までは作品などでも行ったことがなかったので、近々本当に一番行けたらいいなと思っている場所」と明かした。

さらに「カツオのたたきが食べたい。にんにくが乗っていると聞いた。食べたい」と期待を寄せ、「国内でも、もちろん行けていない所が多いので、もっと知りたい」と語った。（『ABEMA Morning』より）