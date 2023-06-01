【ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット】 3月上旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット」を3月上旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、『ポケットモンスター赤・緑』が2月27日で発売30周年を迎えることを記念して登場するメタルチャームマスコット。カントー地方の旅立ちの3匹（フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ）と、その進化したすがた（フシギバナ、リザードン、カメックス）、ピカチュウの全7種がラインナップしている。本体サイズは約35mm。

ピカチュウ

フシギダネ/フシギバナ

ヒトカゲ/リザードン

ゼニガメ/カメックス

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

