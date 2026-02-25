テレビ視聴で総額1,000万円チャンスが広がる！中京テレビ「日頃の感謝をコメて！春のコメキャンペーン」

中京テレビの視聴で賞品応募まで進める、春の参加型キャンペーンが始まります。

今回の「春のコメコメキャンペーン」は、dボタンのデータ放送を使ってビンゴに挑戦できる仕組みです。

4週間で総額1,000万円分が用意され、テレビを見る時間がそのまま応募チャンスにつながります。

中京テレビ「日頃の感謝をコメて！春のコメコメキャンペーン」

キャンペーン期間：2026年3月2日〜3月29日対象番組放送時間：6:00〜24:00賞品総額：1,000万円賞品：KOMECA 1万円分／おこめ券 1万円分

中京テレビは、データ放送を使った視聴者参加企画を継続的に展開しているテレビ局です。

同キャンペーンは、対象番組の視聴中にdボタンから参加する仕組みで進行します。

視聴時間の積み上げで抽選機会を増やせるため、普段の番組視聴と相性がよい企画です。

参加フローとビンゴ挑戦の進め方

抽選条件：対象番組を10分視聴ごとに1回ビンゴカード配布上限：最大3枚

参加はデータ放送画面から始まり、対象番組の視聴でポイントをためてビンゴを進める流れです。

ビンゴ成立後はキーワード表示を経由して応募できるため、視聴から応募までの導線が一画面で完結しやすい構成です。

短時間視聴を積み重ねても抽選回数を増やせるので、平日中心の視聴スタイルにも合わせやすくなっています。

4週間の実施スケジュール

第1弾：3月2日〜3月8日第2弾：3月9日〜3月15日第3弾：3月16日〜3月22日第4弾：3月23日〜3月29日

キャンペーンは週替わりの4部構成で、毎週の視聴リズムを作りやすい日程です。

週ごとに対象番組が異なるため、ニュース帯とバラエティ帯を分けて追うと参加計画を立てやすくなります。

最終週まで視聴を継続することで、抽選機会の取りこぼしを減らしやすい運用です。

応募できる2つの賞品コース

応募コース数：2コース

応募先は、コメダ珈琲店等で使えるプリペイドカード「KOMECA」1万円分と、おこめ券1万円分の2コースから選択できます。

飲食や日常の買い物に直結する賞品構成のため、使い道のイメージを持って応募先を決めやすい企画です。

視聴ベースの参加方式と生活導線で使える賞品を組み合わせた点が、今回のキャンペーンのわかりやすい魅力です。

テレビを見ながら進められるため、特別な準備を増やさず参加しやすい施策です。

朝と夜で対象番組を分けて視聴すると、4週間で抽選機会を積み上げやすくなります。

テレビ視聴で総額1,000万円チャンスが広がる！

中京テレビ「日頃の感謝をコメて！

春のコメコメキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーン期間はいつですか。

2026年3月2日から3月29日までです。

Q. 抽選はどの条件で参加できますか。

対象番組を10分視聴するごとに1回抽選できます。

Q. 賞品は何が当たりますか。

KOMECA1万円分またはおこめ券1万円分のどちらかに応募できます。

