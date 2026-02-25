【第3回 どまんなかアニメ映画祭】今年も開催！ 上映作品情報公開
二度あることは三度ある。今年も『どまんなかアニメ映画祭』が5月15日（金）から21日（木）の7日間、日本のどまんなか、名古屋にあるミッドランドスクエア シネマで開催される。イベントポスターや上映作品の情報が公開された。
2024年5月に開催された『第1回 どまんなかアニメ映画祭』、続いて2025年5月に開催の『第2回 どまんなかアニメ映画祭』に続き、アニメファンからの好評を受け『第3回 どまんなかアニメ映画祭』が、2026年5月に開催される。
クールジャパンの象徴ともいえる日本のアニメーション。第3回では、これまで中心としてきた1980年代の作品に加え、2000年代に公開された作品にも範囲を広げ、約30年の枠組みから上映作品を選定される。
発表された上映作品は、『伝説巨神イデオン 接触篇／発動篇』（1982）、『アリオン』（1985）、『天使のたまご 4K リマスター』（1985）、『映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！ 戦国大合戦』（2002）、『メトロポリス』（2001）、『火垂るの墓』（1988）、『機動戦士ガンダム F91 完全版』（1991）と名作ばかり。
そして特別企画として開催されるトークショー「80年代アニメを語りつくす会」のゲストも発表。氷川竜介、諏訪道彦、植田益朗、佐野浩敏、佐々木るんがアニメを語りつくす。
さらに公式ポスターも公開。今回の原画はアニメーター、イラストレーターとして活躍する佐野浩敏の描き下ろしだ。
今や ”レジェンド” と称されるアニメクリエイターたちが、若き日に注いだ情熱とエネルギーを、日本のどまんなかの名古屋で再び体感してほしい。
