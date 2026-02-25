23ºÐ¡ÈÅ·Á³¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ñ¤¤¡É¥°¥é¥É¥ë¡¡ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ó¥¥Ë¡õ¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë¿åÃå¡ÖÉþÃå¤Æ¡¼¡ª¡ª¡×
¡ÈÊ¼¸Ë¸©»º¤ÎÅ·Á³¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ñ¤¤¡É¤³¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ª¤ê¤ó¤´¡Ê23¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó2025¡×¤Ç¡¢º£·î20Æü¤Ë¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤«¤é¸«¤Æ¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö´¨¤¬¤ê¤À¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¡×¤È¡¢¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤Ë¼êÂÞ¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Çò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¥ê¥ó¥´¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¡Ö²¹¤á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢ÉþÃå¤Æ¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¥Ð¥¹¥È¤¤ì¤¤¡×¡ÖÄ¶¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£