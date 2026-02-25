この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」がショート動画を公開。建設業で独立して6年になる41歳の夫と43歳の妻が登場し、夫婦円満の秘訣や独立時の心境、さらには「抱えきれない」という給与事情について語った。



インタビューは、結婚22周年を迎えるという二人の仲睦まじい様子からスタート。「夫婦円満の秘訣」を問われると、妻は「お互い言いたいことを言い合ってる感じ」と笑顔で即答した。夫もこれに頷きながら「適度に喧嘩するのがいいと思う」と同意。「喧嘩しつつも二人でデート」という関係性をインタビュアーに称賛されると、二人は嬉しそうな表情を見せた。



話題が仕事に移り、夫の給与について質問が飛ぶと、夫は「抱えきれないぐらいです」と力強く回答。夫は6年前に独立しているが、その背景には妻の強い後押しがあったという。妻は「（夫に）そういうポテンシャルがあったので、お尻は叩いていた」と明かし、独立に対する恐怖心についても「金銭的に不便があったらまた（自分が）働けばいいかな」と、どっしりと構えていた当時の心境を語った。これには夫も「経営者の妻って感じ」と隣で感服した様子を見せた。



動画の終盤、「一緒にいて幸せを感じる瞬間」について問われた夫は、「今が夢の状態なので。これが続けばそれが夢です」と妻への感謝を滲ませた。一方、気になる貯金額の話題では、妻が「老後ゆっくり暮らせるぐらい」と回答。画面上のテロップで「2000万円以上」という目安が示唆されると、「2000万は足りないと思います」と現実的かつシビアな金銭感覚を明かした。最後は、迷っている若者に向けて夫が「やりたいことやったほうがいい。起業しちゃったほうがいい」とエールを送り、互いに信頼し合う夫婦の絆が垣間見える内容となった。