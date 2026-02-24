4児の母・平愛梨「朝の至福タイム」朝食6品公開「盛り付けも綺麗」「丁寧な暮らしぶり見習いたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの平愛梨が2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】4児のママタレ「盛り付けも綺麗」目玉焼きベーコン・トンテキなど6品並んだ朝食
平は「私の朝ごはん」と題し、朝食の様子を公開。「朝の至福タイム」と綴り、グリーンスムージーやひじき、トンテキ、目玉焼きベーコン、ごまわかめ春雨スープ、梅おかかごまふりかけご飯といった、バランスの取れた6品のメニューを載せている。
この投稿に、ファンからは「4人の子育てしながらすごい」「品数豊富で栄養バランスもバッチリですね」「盛り付けも綺麗でとても美味しそう」「忙しいはずなのに尊敬」「丁寧な暮らしぶり見習いたい」「至福のひとときを大切にしているのが伝わります」といった声が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4児のママタレ「盛り付けも綺麗」目玉焼きベーコン・トンテキなど6品並んだ朝食
◆平愛梨、品数豊富な「朝のごはん」を披露
平は「私の朝ごはん」と題し、朝食の様子を公開。「朝の至福タイム」と綴り、グリーンスムージーやひじき、トンテキ、目玉焼きベーコン、ごまわかめ春雨スープ、梅おかかごまふりかけご飯といった、バランスの取れた6品のメニューを載せている。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「4人の子育てしながらすごい」「品数豊富で栄養バランスもバッチリですね」「盛り付けも綺麗でとても美味しそう」「忙しいはずなのに尊敬」「丁寧な暮らしぶり見習いたい」「至福のひとときを大切にしているのが伝わります」といった声が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】