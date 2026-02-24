これがセレブと呼ばれる所以のようなアガリだ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月23日の第1試合。TEAM雷電・黒沢咲（連盟）が、その代名詞とも言える“セレブ”な豪運を爆発させ、視聴者の度肝を抜く一幕があった。

【映像】セレブすぎ！黒沢、ドラでツモアガリして表ドラ3→裏ドラ3の倍満に

場面は東4局1本場。2万8600点持ちの2着目で親番を迎えた黒沢の手元には、勝負の神様が微笑んでいた。“特技はドラ引き”と公言する彼女らしく、配牌ですでにソウズの2面子が完成。さらに第1ツモでドラの1索を対子にするなど、早くも大物手の予感を漂わせた。

決断は早かった。わずか5巡目、黒沢はドラの1索と1筒のシャンポン待ちで迷わずリーチを敢行。これに対し、仕掛けを入れて応戦していたKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が追いつき、場に緊張が走る。しかし、14巡目に黒沢が引き寄せたのは、高目のドラである1索だった。

圧巻だったのは、アガリの後の儀式だ。黒沢が裏ドラをめくると、表示牌には9索が姿を現した。これにより、もともと表ドラだった1索が裏ドラとしてもカウントされる事態に。結果、リーチ・ツモ・ドラ3・裏ドラ3という、驚愕の倍満1万6000点（＋300点）を計上した。

このツモに、実況の松嶋桃（協会）は「こんな倍満があるのか！黒沢咲、本領発揮。みんなやりたい4000・8000」と絶叫。解説の近藤誠一（最高位戦）も「えっ！表3、裏3だ。恐ろしい！はっはっは」と、あまりの光景に笑い出すしかなかった。

視聴者からも「わっしょいわっしょい」「こんな楽な倍満あって良いのか」「ゴージャスすぎるやろ」と驚きの声が殺到。一方で、鳴きを駆使せず高打点を追求し続ける彼女のスタイルに対し、「黒沢に限ってはこれでいいよ、それが許されるくらいキャラ貫いてきたからな」「これが麻雀よ」と、その生き様を称えるコメントも多く寄せられた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

