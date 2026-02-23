2月23日までに、ピアニストで作曲家の清塚信也が自身のInstagramを更新。そこに、俳優の田中圭が写っており、久々に見せた近影に騒然となった。

清塚は、《舞台「#いのこりぐみ」圭と行ってきたよ〜》と綴り、三谷幸喜が演出し、俳優の小栗旬が出演する現在公開中の舞台に足を運んだことを報告。同じ事務所に所属する田中とともに、社長である小栗の応援に駆けつけたようだ。

「3人はトライストーン・エンタテイメントに所属し、親交が深い間柄です。清塚さんは小栗さんの熱演に感激した様子で、田中さんと小栗さんを囲んだ3ショット写真を投稿していました」（芸能プロ関係者）

田中といえば2025年4月、『週刊文春』により女優の永野芽郁との不倫疑惑が報じられた。その後、5月と6月には主演舞台『陽気な幽霊』に登壇。7月には世界的なポーカー大会で3位入賞するなど、度々近影が報じられてきた。しかしその後は一切公の場に登場することはなく、事実上の休業状態となっている。

清塚のInstagramに突然現れた田中に対し、多くのファンが反応した。

《わぁぁぁ！！圭くんだ》

《圭くんもいったんだ、素敵なお写真ありがとう》

《おお！田中圭、テレビで姿を見なくなって意外とロスしてる自分がいる》

前出の芸能プロ関係者は、その田中の姿に少し変化を感じたと語る。

「写真の左側に写る田中さんは、ブラウンのパーカーに黒のライダースジャケットを羽織るカジュアルなスタイルを披露しています。さらに、少し頬周りやフェイスラインがふっくらした印象です。髪の毛も自然な形でウェーブがかかっていて、より柔らかさも感じました」

爽やかでスタイリッシュな姿を見せていた騒動前とは一変。俳優としての仕事もほぼない現在、リラックスした日々を過ごしているのだろう。

「2025年6月以降、大きな仕事はなく公式サイトも更新されることなく現在に至ります。清塚さんの投稿の最後には、《圭の舞台もまた早くみた〜い！！！》と期待する思いも綴られていました。コメント欄にもファンから復帰への声が集まっていましたが、その姿を見られる日はいつになるのやら……先は不透明なままです」（前出・芸能プロ関係者）

なぜこれほどまで復帰に時間がかかるのか。背景には“逆転現象”があるという。

「不倫報道が出た当初は、徹底的に永野さんがバッシングされました。それまでの清純派イメージを覆す行動が報じられ、ファンの怒りを買ったというわけです。ところが、しばらくすると“なぜ田中圭は責められないのか”という論調に変化しました。実際、田中さんはすぐに舞台に出ていましたし、まるで“ノーダメージ”の様子でしたからね。

さらに決定的だったのは、海外のポーカー大会を転戦したことです。もちろん趣味は自由ですが、家族をほったらかして一人で海外で遊んでいる印象を世間に与えてしまいました。まさに舞台出演などコツコツと仕事を重ねるしかないとは思いますが、一度失った信頼を取り戻すのは大変でしょうね」（芸能ジャーナリスト）

Instagramで見せた穏やかな表情とは裏腹に、表舞台への道は依然として険しいようだ。