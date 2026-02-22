昨年アキレス腱を断裂していたデジャンテ・マレーが次週に今季初出場へ

2月22日（現地時間21日、日付は以下同）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、ホームのスムージーキング・センターでフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に126－111で勝利し、連敗を2で止めた。

この日のペリカンズは、ベンチスタートのジョーダン・プールが5本の3ポイントシュートを沈めてチーム最多の23得点に5アシスト、ザイオン・ウィリアムソンが21得点6リバウンド8アシスト3スティール、サディーク・ベイが20得点4リバウンドを残すなど、計7選手が2ケタ得点をマーク。

チームはウェスタン・カンファレンス14位の16勝42敗で下位に沈むも、頼もしい選手がコートへ戻って来る見込みなのは朗報だろう。ペリカンズ加入1年目の昨シーズンに、先発ポイントガードを務めていたデジャンテ・マレーが、昨年2月1日のアキレス腱断裂から、約1年ぶりに復帰するという。

ジェームズ・ボーレゴ暫定HC（ヘッドコーチ）は、マレーが今シーズン初出場を飾るのは「もうすぐだ。来週にはコートへ戻って、NBAのゲームへ出場するだろう。素晴らしいことだ」と話していたと、地元メディア『NOLA.com』が20日に報じている。

約1年間のブランクがあるため、マレーは復帰後にアジャストする時間を要するかもしれない。それでも、昨シーズンに31試合へ出場し、平均17.5得点6.5リバウンド7.4アシスト2.0スティールを残していた男の復帰は、ペリカンズを多方面で助けることになるのではないだろうか。

【動画】昨シーズンにマレーが決めた好プレー集





