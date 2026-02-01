ブンデスリーガ 25/26の第23節 バイエルン・ミュンヘンとアイントラハト・フランクフルトの試合が、2月21日23:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、マフムド・ダフード（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）、アイントラハト・フランクフルトに所属する小杉 啓太（DF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

16分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのアレクサンダル・パブロビッチ（MF）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

さらに20分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ヨシプ・スタニシッチ（DF）のアシストからハリー・ケーン（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。アルフォンソ・デービス（MF）から伊藤 洋輝（DF）に交代した。

60分、アイントラハト・フランクフルトは同時に3人を交代。マフムド・ダフード（MF）、堂安 律（MF）、Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）に代わりヨナタン・ブルカート（FW）、マリオ・ゲッツェ（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）がピッチに入る。

68分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ハリー・ケーン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、77分、アイントラハト・フランクフルトのヨナタン・ブルカート（FW）がPKを決めて3-1と2点差に詰める。

77分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。アレクサンダル・パブロビッチ（MF）、ジャマル・ムシアラ（MF）に代わりトム・ビショフ（MF）、セルジュ・ニャブリ（FW）がピッチに入る。

79分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。オスカー・ヒュイルント（MF）、エリエス・スヒリ（MF）に代わりエリアス・バウム（DF）、ファールス・チャイビ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分、アイントラハト・フランクフルトのアルノー・カリムエンド（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

その後もバイエルン・ミュンヘンの選手交代が行われたがそのまま試合終了。バイエルン・ミュンヘンが3-2で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は50分から交代で出場した。

また、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し60分までプレーした。小杉 啓太（DF）は出場しなかった。

2026-02-22 01:40:21 更新