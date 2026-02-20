宝島社（東京都千代田区）が、「ローソン」の看板“そのまんま”のグッズが付録に付いた公式ブック「LAWSON OFFICIAL BOOK」3種を、2月27日に発売します。

【画像】やば…かわいすぎる！ コチラが「ローソンの看板そのまんま」の付録です！ 全部見る！！（10枚）

公式ブック3種は、「看板そのまんま卓上ミラー」「看板そのまんまミニポーチ」「お楽しみセット」がラインアップ。

「看板そのまんま卓上ミラー」は、高さが2段階に調節可能。使わないときは、反転してインテリアになります。価格は3289円（以下、税込み）。

「看板そのまんまミニポーチ」は、整頓に便利な3ポケット。ジップが大きく開くので細かいものも簡単に取り出せます。小物用ポーチのほか、コインケースとしても使えます。価格は1969円。

「お楽しみセット」は、看板やロゴをモチーフにした「缶ケース」「クリップ」「ハサミ」「ステッカー」「メジャー」「レシート風ふせん」の7種のアイテムがセット。缶ケースの中にほかのアイテムを収納して、持ち運びもできます。価格は2959円。

全国のローソン店舗、「HMV」「HMV＆BOOKS online」「宝島チャンネル」限定で販売されます。