長丁場の飲み会に負けない！メイクくずれを防止できる【キープ力最強コスメ】3選
メイクくずれがつきものの飲み会では、パーツごとにくずれにくいメイクテクを仕込んでおくことが大切！そこで今回は、メイクの仕上げに最適なキープ力の高い最新コスメを3つご紹介します。お直しの回数も減って、楽しい時間がより一層盛り上がるはず...♡
あの手この手で飲み会メイクをアプデ
急なお誘いや、照明の環境が予想できないときでも盛れるために、あらゆる飲み会に対応しちゃうアイディアをご紹介。
ふだんメイクでも活躍するものばかりだから、ぜひ取り入れて！
あらゆるパーツでくずさない仕込みをしておく
お酒で顔がほてったり、皮脂が出やすくなったり......。メイクくずれを起こす要因が多い飲み会に向かう日は、キープ力の高い最新コスメでメイクを仕上げておいて。
お直しの回数も減るから、飲み会をとことん楽しめる！
Item 【マキアージュ】ドラマティックスキンセンサーベース NEO イエロー
テカリとカサつきによるくずれを防ぐ。
Item 【レブロン】カラーステイ オーバータイム リップカラー N
発色とツヤが長時間続くリップカラーとトップコートのコンビ。
Item 【プリマヴィスタ】ピンポイントセバムオフ スティック
Tゾーンや小鼻など、テカりやすい部分だけ狙い撃ちでサラサラに整える。
撮影／林真奈 取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗