長丁場の飲み会に負けない！メイクくずれを防止できる【キープ力最強コスメ】3選

メイクくずれがつきものの飲み会では、パーツごとにくずれにくいメイクテクを仕込んでおくことが大切！そこで今回は、メイクの仕上げに最適なキープ力の高い最新コスメを3つご紹介します。お直しの回数も減って、楽しい時間がより一層盛り上がるはず...♡

あの手この手で飲み会メイクをアプデ

急なお誘いや、照明の環境が予想できないときでも盛れるために、あらゆる飲み会に対応しちゃうアイディアをご紹介。

ふだんメイクでも活躍するものばかりだから、ぜひ取り入れて！

あらゆるパーツでくずさない仕込みをしておく

お酒で顔がほてったり、皮脂が出やすくなったり......。メイクくずれを起こす要因が多い飲み会に向かう日は、キープ力の高い最新コスメでメイクを仕上げておいて。

お直しの回数も減るから、飲み会をとことん楽しめる！