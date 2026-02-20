長丁場の飲み会に負けない！メイクくずれを防止できる【キープ力最強コスメ】3選

メイクくずれがつきものの飲み会では、パーツごとにくずれにくいメイクテクを仕込んでおくことが大切！そこで今回は、メイクの仕上げに最適なキープ力の高い最新コスメを3つご紹介します。お直しの回数も減って、楽しい時間がより一層盛り上がるはず...♡

あの手この手で飲み会メイクをアプデ

急なお誘いや、照明の環境が予想できないときでも盛れるために、あらゆる飲み会に対応しちゃうアイディアをご紹介。

ふだんメイクでも活躍するものばかりだから、ぜひ取り入れて！

あらゆるパーツでくずさない仕込みをしておく

お酒で顔がほてったり、皮脂が出やすくなったり......。メイクくずれを起こす要因が多い飲み会に向かう日は、キープ力の高い最新コスメでメイクを仕上げておいて。

お直しの回数も減るから、飲み会をとことん楽しめる！

Item 【マキアージュ】ドラマティックスキンセンサーベース NEO イエロー

テカリとカサつきによるくずれを防ぐ。

ドラマティックスキンセンサーベース NEO イエロー SPF50+・PA++++ 25mL 2,970円（編集部調べ）／マキアージュ（2/21発売・マツキヨココカラ＆カンパニー限定）

Item 【レブロン】カラーステイ オーバータイム リップカラー N

発色とツヤが長時間続くリップカラーとトップコートのコンビ。

カラーステイ オーバータイム リップカラー N 350 1,760円／レブロン

Item 【プリマヴィスタ】ピンポイントセバムオフ スティック

Tゾーンや小鼻など、テカりやすい部分だけ狙い撃ちでサラサラに整える。

プリマヴィスタ ピンポイントセバムオフ スティック 2,750円（編集部調べ）／花王（限定）

撮影／林真奈 取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

