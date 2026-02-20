神アッラーが預言者ムハンマドに啓示した言葉を記したイスラム教の啓典『クルアーン』の底流にある最大のものとは？【世界の宗教】

『クルアーン』の底流にある最大のものは？

善悪を判断する最高の基準が示されている

イスラム教の啓典『クルアーン』は、唯一絶対の神アッラーが、預言者ムハンマドに啓示した言葉を記したものです。ムハンマドが最初の啓示を受けた610年ごろから、632年に没するまでの23年間にわたる啓示のみを書き記してあり、ムハンマドの創作はいっさいありません。

「クルアーン」とは、アラビア語で「読むべきもの」「読誦（どくじゅ）されるべきもの」といった意味です。

『クルアーン』は114章からなり、各章に神の啓示が断片的に収録される形になっています。したがって、全体にストーリー性があるのではなく、基本的には長い章から順に並んでいます。『クルアーン』の底流にある最大のものは、アッラーへの絶対的な帰き依えです。

その内容は、天地創造、終末、審判、天国と地獄、預言者、礼拝、断食、巡礼（じゅんれい）、タブー（＊ハラーム）、ジハードなど多岐にわたります。宗教的内容に限らず、日常生活の法律、倫理などついても記されており、生活全般にわたって、ムスリムが善悪を判断する最高の基準となっています。

『クルアーン』は祈りのときはもちろん、日常生活のあらゆる機会に読􁨙されます。アラビア語で書かれた『クルアーン』は、翻訳は許されず、他言語に翻訳されたものは、あくまで内容の解説書だという扱いとなっています。

また、イスラム教の教義は『クルアーン』だけではなく、預言者の伝承である『ハディース』などが加わることで、イスラムス社会全般を規制するイスラム法（シャリーア）へと拡大大・発展していきます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。