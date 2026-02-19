¡Ú60Âå¥¹¥Þ¥Û³èÍÑ¡Û¥á¥¸¥ã¡¼¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¡ª¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±·×Â¬¤Ç¤¤ëÊØÍøµ¡Ç½¤òÅ°Äì²òÀâ
Êª¤ÎÄ¹¤µ¤òÂ¬¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡¡¼Â¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±¤ËÂ¬¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÊØÍø¤Ê·×Â¬ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¤·¤ÇÀ£Ë¡¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÌÏÍÍÂØ¤¨¤ËÌòÎ©¤Ä·×Â¬¥¢¥×¥ê
¡Ö²È¶ñ¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃª¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤´Ö¤ÎÀ£Ë¡¤òÂ¬¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¤É¤³¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â²È¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢Ä¹¤µ¤òÂ¬¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Û¤É¤ÎÀµ³Î¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²È¶ñ¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÀ£Ë¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤Ç¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¹â¤¤°ÌÃÖ¤ä¡¢Â¬¤ê¤Ë¤¯¤¤±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤â´ÊÃ±¤Ë·×Â¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·×Â¬·ë²Ì¤ò¥¹¥¯¥·¥ç¤Ç²èÁü¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢²È¶ñ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥µ¥¤¥º¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¤ÇÁë¤ÎÉý¤òÂ¬¤ë¾ì¹ç¤Î¤ä¤êÊý
➀ ¡Ö·×Â¬¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¢ªÃæ±û¤ËÇò¤¤´Ý¤¬½Ð¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¢ªÇò¤¤´Ý¤ÎÃæ¿´¤òÁë¤Îº¸Ã¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¡Ü¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢»ÏÅÀ¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
¢ ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Þ¥Û¤òÆ°¤«¤·¡¢Çò¤¤´Ý¤ÎÃæ¿´¤òÁë¤Î±¦Ã¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¡Ü¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢½ªÅÀ¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
£ ²èÌÌ¤ËÉý¤ÎÄ¹¤µ¤¬¼«Æ°É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£±¦²¼¤Î¥«¥á¥é¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£¤ì¤ë¡£
Android¤Î¾ì¹ç
½é´üÀßÄê¤Ç¡Ö·×Â¬¡×¥¢¥×¥ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¡¼ï¤Ï¡¢Google Play¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö·×Â¬¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Â¬¤ê¡×¤Ê¤É¤È¸¡º÷¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤Ï¤°¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÀîÅçÎè»Ò¤µ¤ó
¥Ñ¥½¥³¥ó¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ20Ç¯´Ö¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¶µ¤¨¤¿¸å¡¢YouTube¡Ö¤¤¤Ê¤ï¤¯TV¡×¤ò³«Àß¤·¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô38Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡£´ë¶È¸¦½¤¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ÆICT¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡65ºÐ¤«¤é¤Î¥¹¥Þ¥Û¡õAI³èÍÑ½Ñ¡Ù¡Ê¾®¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
