1月27日、夜もすっかり更けた深夜1時頃。西麻布の路地に構える洒落たワインバーで、お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるま（31）がグラスを傾けている。ワインボトルがズラッと並ぶ薄暗い店内のテーブル席で、くるまは横にいる1人の女性に熱視線を送る。普段、視聴者に見せる「芸人」としての顔とはまた違った特別な表情だ。果たして、くるまがゾッコンのこの女性の正体は……。

【画像】お相手女性のマンションから出て自宅に帰るくるま

令和ロマンは、慶應義塾大学のお笑いサークルの先輩後輩だった松井ケムリとくるまで結成されたコンビだ。吉本興業の養成所であるNSC23期を首席で卒業後、ABCお笑いグランプリを始め、数々の賞レースを総ナメにし、2023、24年には、史上初の「M-1グランプリ」連覇の偉業を達成した。



令和ロマンの二人 ©︎時事通信

絶好調のくるまが、夢中のお相手は

コンビのボケ役であり、ネタ作りを担当するのが、くるまである。天才芸人として順調にキャリアを積んできたが、

「M-1の連覇達成直後、くるま自身のオンラインカジノ問題や不倫疑惑が相次いで取り沙汰され、昨年4月に所属の吉本興業を退所。相方の松井ケムリは同社所属のままコンビを継続。プライベート面での危うい一面は見えましたが、人気は衰えるどころか着実に伸びていて、吉本退所後も地上波でレギュラー番組を抱える人気っぷりです」（スポーツ紙記者）

まさにお笑い界に君臨する若き「皇帝」。そんな絶好調のくるまが、夢中のお相手は――。

「タレントのMEGUMIさん（44）ですよ。実はこの2人、数週間前に交際を始めたばかり。まだ付き合いたてということもあって、周囲にはこれから報告していくそうですが、真剣交際です」（芸能関係者）

2人の交際について事実確認をするべく、16日に個人事務所の代表を務めるくるま本人に連絡を入れると、

「プライベートのことは本人に任せています」

という、小ボケ回答が届いた。

一方のMEGUMIは、くるまとの関係についてどう答えるのか。同日午前、仕事へ向かうMEGUMIに聞いた。

「すみません。ありがとうございます。おかげ様でこのような形になりました！ よろしくお願いします」

涼し気な表情で、サッパリとくるまとの「交際」を認めると、颯爽と仕事へ向かったのだった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）