表示回数578万回を超えて注目を集めているのは、どんくさい姿を繰り広げる猫ちゃんの光景。1メートルほどの柵を乗り越えようとがんばる猫ちゃんの光景が可愛いと絶賛されています。

まさかの結末を迎えることになったそちらの投稿には、「まあ、猫にも色々いますよねｗ」「ずっと見ていられる」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『柵を乗り越えようとする猫』を見守っていると…"猫らしからぬ光景"】

柵にしがみついてよじ登ろうとする寿々ちゃん

柵を登ろうとがんばる猫ちゃんの姿が笑顔を届けているのは、Xアカウント『東雲 鈴音』に投稿された、ある日の光景。

この日、キジ白猫の寿々ちゃんはお部屋の中に設置された柵を乗り越えようと、柵に前足をかけたそう。柵は1メートルほどの高さで、多くの猫ちゃんからしてみれば、乗り越えるのはそこまで難しくない高さです。

寿々ちゃんも柵の向こうに行こうと、目の前にある柵に前足をかけたのでした。

しかし、飼い主さんが寿々ちゃんの方へ目を向けたところ、そこには柵に登ろうとしたものの、ずり落ちてしまった寿々ちゃんの姿が。

前足と後ろ足を使って、必死に柵にしがみつく寿々ちゃんの姿は、なんだか応援してあげたくなってしまいます。

途中で力尽きてしまった寿々ちゃんは…

一生懸命踏ん張って、どうにか柵にしがみついていた寿々ちゃん。しかし、途中で力尽きてしまったのか、寿々ちゃんは柵からズルズルと落ち始めてしまったそう。柵を掴もうと伸ばす後ろ足は宙を蹴るばかりです。

その光景に、なんだか温かな笑いがこみあげてきてしまいます。

その後、完全に地面に足が着くと、後ろへひっくり返ってしまった寿々ちゃん。起き上がろうとするものの、うまく体勢が直せず、ピクピクと前足を動かす謎の動きを見せていたといいます。

そんなちょっぴりどんくさい寿々ちゃんの姿が愛おしすぎると、投稿を見た人からはたくさんのコメントが寄せられることに。「諦めた！かわいいｗ」「このどんくささが最高」「たまりません♡」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。

Xアカウント『東雲 鈴音』には、そんな寿々ちゃんや家族たちの、温かで癒やし溢れる日々が投稿されていますよ。

寿々ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「東雲 鈴音」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。