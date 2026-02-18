元「うたのおにいさん」で俳優、歌手の横山だいすけ（42）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。肺活量の検査で、毎回再検査になると明かした。

最初に俳優の石丸幹二が「昔サックスをやっていたんですよ」と語り、サックスを演奏するときにはリードを唇の上に乗せて息を吐くため「その習慣がどうしても出ちゃうんで、肺活量の検査に行った時に“くわえて吐いてください”って言うんですけど、こうやって吐くんで全然息が出ないんですよ」と、息が下に抜けてしまい「全然肺活量ありませんって。弱い息がず〜っと出ているんです」っと語った。

それを聞いた横山は「僕も石丸さんとまったく一緒で。楽器はやっていないんですけど、合唱って細く長くみんなで声を合わせていく訓練を長くやりすぎて、一気に吐くっていうのができなくて。だから毎年、人間ドックでやる時に再検査になるんです」と明かした。

「僕もどっちかって言うと、長く息を吐くのは凄い得意なんですけど、一気に吐けなくて…。“えっ、だいすけお兄さんですよね”ってよく言われるんですけど、“だいすけお兄さんなんですけど、できないものはできないです”」と説明していた。