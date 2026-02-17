【漫画】少年少女たちの絵画×ミステリー『囁くヴァニタス』1話＆2話先行単話配信スタート

漫画『囁くヴァニタス』（漫画：壱果アキ／原作：中村颯希）1話＆2話の先行単話配信がコミックシーモアにて開始された。

【写真】少年少女たちの絵画×ミステリー『囁くヴァニタス』

学問と芸術の都・ヴェレスの裏通りでひっそりと絵画の贋作屋を営むライル。絶妙な色合いを作り出すために、ときに寝ることも忘れ数日にわたり制作することもあるという。

自分の作り出した「グレッツナーの薔薇色」の美しさを感じつつ、眠りに就こうとするライルのもとに「ここは『ヴェレス裏通り文具店』ですか？」と名門スラウゼン学院の生徒・ルドルフが訪ねてきた。

ルドルフの依頼は学院の有力な美術サロン【火曜会】の入門試験に協力してほしいというものだった。しかしライルはルドルフが口にした「ルヴァンツ」という言葉に反応を示す。

火曜会に関わりたくない事情があるライルは断ろうとするも、従業員の粗相を庇う形で依頼を引き受けることになり……。寓意に隠された心を映し出す、少年少女たちの絵画×ミステリー。

コミックシーモアでは2月26日（木）23:59まで『囁くヴァニタス』はじめコミックライドivyの作品を期間限定でオトクに読めるフェアを開催中。コミックライドivyでは『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』などの作品が掲載されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）