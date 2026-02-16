¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Î´äËÜ¾È¤È¶âÈ±¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬½Â¤á¥«¥éー¤ÎÏÂÁõ»Ñ¤Ç¤´°§»¢¡ª¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±·¿¤â¹¥¤¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Ë¥Ôー¥¹¸þ¤±¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±Çï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¢¤¦¥·ー¥ó¤â
¡ÚÆ°²è¡ÛÏÂÁõ»Ñ¤Î´äËÜ¾È¡õ¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ê¤É①～②
Prime Video¤Ç3·î28Æü0»þ¤«¤éÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥Èー¤µ¤ó¤È¡¢¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤ÓW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSnow Man´äËÜ¾È¤ÈTravis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¥àー¥Óー¤¬¡¢ÈÖÁÈSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Î´äËÜ¤Ï¥Àー¥¯¥«¥éー¡¢¶âÈ±¤Î¾¾ÅÄ¤ÏÀÖ¤Î½Â¤á¥«¥éー¤ÎÃåÊª¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ú¤³¤ê¤È¤ª¼µ·¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ÆÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°§»¢¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢´äËÜ¤¬¡Ö¥¤¥§¥¤¥¤¥§¥¤¡×¤È¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é¤ËÎ¾¼ê¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¸þ¤±¤ë¥·ー¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±·¿¤â¹¥¤¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Ë¥Ôー¥¹¸þ¤±¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£