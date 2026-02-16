星野源、全国ツアーより大阪公演の模様を収めたBlu-ray＆DVD発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野源の全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』より、2025年6月25日に開催された大阪公演2日目の模様を完全収録した映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』の発売が決定した。

■全24曲、約2時間45分に及んだ圧巻のライブパフォーマンス

2025年5月15日の愛知・Aichi Sky Expoでの公演を皮切りに、およそ2ヵ月にわたり7会場14公演の日程で開催された全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』。その後、台北、上海、ソウルの3都市を巡るアジアツアーを経て、9月の大阪・京セラドーム、10月の神奈川・Kアリーナ横浜での追加公演までを全公演即日ソールドアウトで完走し、6年半ぶりとなるアルバム『Gen』のリリースも大きな話題となった充実の2025年を締め括った。

今回リリースされる映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』には、6月25日の大阪・大阪城ホールでの公演2日目のライブを完全収録。幕開けの一曲となった「地獄でなぜ悪い」から、本ツアーで初演奏された「Eden」「暗闇」「Mad Hope」「Star」「2 (feat. Lee Youngji)」「Eureka」といった最新アルバム『Gen』の収録曲、「SUN」「恋」「ドラえもん」などおなじみの大ヒット曲まで、全24曲、約2時間45分に及んだ圧巻のライブパフォーマンスが余すところなく詰め込まれている。

また、星野の映像作品の魅力のひとつとなっている豪華特典映像では、本ツアーに密着したドキュメンタリー『MAD HOPE Japan Tour Documentary』を収録。リハーサルやバックステージの様子など、過酷なスケジュールとプレッシャーのなかでステージに立つ星野の姿を追ったシーンの数々は、輝かしいツアーの成功の裏側に光を当てた貴重な記録映像となっている。

なお、パッケージのリリースに先駆け、パフォーマンス映像のみを収録した特別編集版が動画配信サービスで公開されることも決定。詳細は後日発表される予定なので、続報を待とう。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』

