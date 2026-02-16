倉悠貴、木村拓哉がおにぎりを食べているだけで「ホッとする」
俳優の倉悠貴（26歳）が、2月16日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。映画で共演した木村拓哉がおにぎりを食べている姿を見ると「少しホッとする」と語った。
映画「教場Requiem」に出演している倉悠貴と中山翔貴が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。2人は警察学校の生徒役として出演しているが、主演の木村拓哉について、倉は「1つ1つの所作がきれい。本当に所作がすごくきれいで、警察の所作だけじゃなくて普通にごはんを食べている姿でさえ様になるというか。素敵だなと思ってました」とコメント。
中山は「やっぱりいろんなパターンを考えながら、どれだけ“風間公親”として圧力を僕たちにかけられるかというのを考えながらやられていて、すごいストイックな方なんだなって。（撮影が始まった）その時にピリッとするんじゃなくて、割と現場全体がずっと緊張感のある空気で。教室に入られたらピリッと、みんなが」と語る。
ただ、倉によると「朝、支度部屋に入ったらおにぎりを食べてる木村さんを見られたりとか。木村さんおにぎり食べてる！って。そういう一面を見ると良かった…って少しホッとするというか」と語った。
