¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸Ä¿ÍÅ¸¡Ö¶õ¤ò²£ÀÚ¤ëÈô¹Ô±À¡×¤Î¸ø¼°X¤¬2026Ç¯2·î15Æü¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Öµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤ò¤á¤°¤ëÃí°Õ´µ¯¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬X¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤·¡×
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¤òÌ¾¾è¤ëÊ£¿ô¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¤ä¡Ö¸ø¼°¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¸ø¼°¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÁü¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Îµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2·îÃæ½Ü¤´¤í¤«¤éÊ£¿ôºîÀ®¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½¿Í¤é¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎGACKT¤µ¤ó¤Ï16Æü¡¢µ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏËÜÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¹Æ¡£
¡Ö¤¤¤ä...¡¢¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤«...¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬X¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤·¡£¤í¤¯¤ËÊ¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÅê¤²¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥¿¥º¥é¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Ê¡£À®¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤ËÀ®¤ê¤¹¤Þ¤·¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÁêÅöÂ¿¤¤¤¬¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ã¤Æ...¡£¤ä¤á¤È¤±¤ä¤á¤È¤±¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡»¡»¤µ¤ì¤ë¤¾¡©¡¡¤Ê¤ó¤ÎÆÀ¤â¤Ê¤¤¡£Ì¿¤ÏÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤â¤ó¤À¡×¤È¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Ë¤¿¤·¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ö¶õ¤ò²£ÀÚ¤ëÈô¹Ô±À¡×¸ø¼°X¤Ï15Æü¡¢¡Ö¡ÚÃí°Õ¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ±¿ÍÑ¤ÎInstagram¡ØÉÍÅÄÁÈÄ¹¤ÈÁÈ°÷¤¿¤Á¡Ù(@hamachankyuzitsu)°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤5»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼130¿Í¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤¸¤ã26000¿Í¤â¤ª¤ë¤ÎÉÝ¤¤¤ï¡£ËÜÅö¤ËËÜÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡© ¡×¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥Èwwww¡¡¤½¤ó¤Ê¤ó¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¿Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤çwww ¡×¤Ê¤É¡¢º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤êµ¬Ìó°ãÈ¿¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÎÂ¿¤¤SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÇäÇã¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¡Ö²Ô¤¤¤À¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤µ¤»¤ëµ¤¤À¤í ¡×¡Ö¼Âºß¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÁý¤ä¤¹¡¡Åê¹Æ¤ò¾Ã¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÂç·¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£