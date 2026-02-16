¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡©¡×ÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬·ã¹·¡ª´éÌÌÄ¾·â¤Î¡ÈÉª¥Ö¥í¥Ã¥¯¡É¤¬ÊªµÄ¡Ö¤É¤³¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡©¡×È½Äê¤á¤°¤ê¥Õ¥¡¥ó¿¿¤ÃÆó¤Ä
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º 1¡Ý0 ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê2·î14Æü¡¿¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î¡ÖÉª¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎÉª¤¬¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎMF»³º¬Î¦¤Î´é¤ËÄ¾·â¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Öº£¤Î¤É¤³¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î14Æü¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡×Æ±»Î¤Î¼¯Åç¤È²£ÉÍFM¤¬ÂÐ·è¡£2026Ç¯¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤µåºÝ¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÇòÇ®¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿29Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¼¯Åç¤ÎDF¾®ÀîÎÊÌé¤¬¼«¿Ø¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤È»³º¬¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÎëÌÚ¤ÎÉª¤¬»³º¬¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£²£ÉÍFM¤ÎÇØÈÖ¹æ28¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç´é¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¤¿¡£¼ç¿³¤Ï°ìÃ¶¥×¥ì¡¼¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½4ÉÃ¸å¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÎëÌÚ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤È¤·¤¿¡£
È½Äê¤ËÉÔËþ¤ÎÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï·ã¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡»³º¬¤Ï¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢°ìÊý¤ÎÎëÌÚ¤ÏÏÓ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤³¤½½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¼«¿È¤ÎÈ¿Â§È½Äê¤È¤Ê¤êÎëÌÚ¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Öº£¤ÎÍ¥Ëá¤Î¤É¤³¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÁê¼ê¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¡ÖÉªÄ¥¤ê¤¹¤®¤À¤è¤Ê¡×¤Ê¤É°Õ¸«¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤ÏÎëÌÚ¤ÎÇØ¸å¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î76Ê¬¤ÎÆÀÅÀ¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼¯Åç¤¬1¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë