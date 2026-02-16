Ãæ¹ñ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬18À¤µªÀ¶Ä«¥ì¥Ù¥ë¤ËµÕÌá¤ê¡ª¡Ö¥³¥ó¥É¡¼¥à²ÝÀÇ¡×¤¸¤ã¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤Ê¤ë´íµ¡
Ãæ¹ñ¤Î2025Ç¯½ÐÀ¸¿ô¤¬792Ëü¿Í¤È¡¢Á°Ç¯¤«¤é17¡ó¤â·ã¸º¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼Â¤Ë287Ç¯Á°¡¢À¶Ä«»þÂå¤Î1738Ç¯¡Ê¿Í¸ý1.5²¯¿Í¡Ë¤ÈÆ±¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Î¿Í¸ý¤Ï14²¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿·À¸»ù¿ô¤Ï18À¤µª¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£36Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¡Ö°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¡×¤Î½ýÀ×¡¢¼ã¼Ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¼Ò²ñ´Ä¶¡Ä¡Ä¿Í¸ý¸º¾¯¤¬±Ç¤·½Ð¤¹Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Î¿¼¹ï¤ÊÊÑ²½¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¡ÊÆüÃæÊ¡»ã¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÂåÉ½¡¡²¦ ÀÄ¡Ë
1949Ç¯°ÊÍè¡¢¿·À¸»ù¤Î¿ô¤¬ºÇÄã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ
¡¡Àè·î¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬ºÇ¿·¤Î¿Í¸ýÅý·×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯Ëö¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï14²¯489Ëü¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ339Ëü¿Í¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï792Ëü¿Í¤Ç¡¢½ÐÀ¸Î¨¤Ï5.63¢ó¡Ê¥Ñ¡¼¥ß¥ë¡¢ÀéÊ¬Î¨¡£¿Í¸ý1000¿Í¤¢¤¿¤ê56.3¿Í¤Î°ÕÌ£¢¨¡Ë¡£65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Ï2²¯2365Ëü¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê324Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»àË´¿Í¸ý¤Ï1131Ëü¿Í¤Ç¡¢»àË´Î¨¤Ï8.04¢ó¡¢¿Í¸ý¼«Á³Áý²ÃÎ¨¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.41¢ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¿Í¸ý¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¡¢Èæ³ÓÅªºÇ¶á¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨»²¹Í¡§ÆüËÜ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤Ï7¢ó¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î5.63¢ó¤è¤ê¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¿Í¡¹¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·À¸»ù¤Î·ã¸º¤Ç¤¢¤ë¡£Ç¯´Ö¤Î½ÐÀ¸¿ô792Ëü¿Í¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î954Ëü¿Í¤è¤ê162Ëü¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¸º¾¯Î¨¤Ï17¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£1949Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¼ùÎ©°ÊÍè¡¢²áµîºÇÄã¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¿Í¸ý¸¦µæÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥óÂç³Ø¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¹»¤Î°×ÉÙ¸»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´¥Î´»°Ç¯¤Î¿å½à¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö´¥Î´»°Ç¯¡×¤È¤Ï¡¢18À¤µª¤Î1738Ç¯¡ÊÀ¶¤Î´¥Î´»°Ç¯¡Ë¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¿·À¸»ù¤Î¿ô¤Ï¤ª¤è¤½800Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¤ÎÁí¿Í¸ý¿ô¤Ï1.5²¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢287Ç¯Á°¤Î1.5²¯¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¸ý¤Î»þÂå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ºß14²¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½ÐÀ¸¿ô¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤¡£Á°½Ð¤Î°×ÉÙ¸»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¢¨¢¨¤Ï0.97¡Á0.98¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢½é¤á¤Æ1.0¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¸ý¤¬¡¢Á°¤ÎÀ¤Âå¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¢¨¢¨¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡Ä°ì¿Í¤Î½÷À¤¬°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë»º¤à»Ò¤É¤â¤ÎÊ¿¶Ñ¿ô¡£¿Í¸ý°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï2.07°Ê¾åÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤ÏÌó1.15¡£
