¥Óー¥Þ¥Ã¥×¤Ï£Ó¹â¡¢ÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉºàÎÁ¤ÎÁý»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
¡¡¥Óー¥Þ¥Ã¥×<4316.T>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¤ç¤¦¡¢£Ó£ð£é£ã£ù£Ã£ï£í£ð£á£î£ù¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¸þ¤±¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉºàÎÁ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Áý»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÃ¼»º¶È¸þ¤±¼ûÍ×¤Î³ÈÂçµÚ¤Ó¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÌó£µ£µ£°£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£¸£°Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñÀ¯ºö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Ç¤ÎÀïÎ¬Åª¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£¸å¤ÏÎ¾¼Ò¶¨¶È¤Î¤â¤È¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉºàÎÁ¶¡µë¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¡µëÌÖ¤äÈÎÇäÂÎÀ©¤Î³È½¼¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
