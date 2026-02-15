「透け感がセクシー」「ドキドキしちゃう！」有名格闘家の元パートナーで、現在はブロガーとして活動する36歳のシングルマザー・えりが見せた妖艶なドレス姿に、絶賛の嵐が巻き起こった。

【映像】妖艶すぎるスケスケドレス姿

ABEMAの『秘密のママ園』では、シングルマザー限定の恋愛企画「ママも、恋してイイですか？」を放送。スタジオでは、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人、そしてゲストの 今泉佑唯が、親という立場を超えて一人の男女としてぶつかり合うシンママたちの恋模様を見守った。番組内のパーティーシーンでは、1児の母であるえりが、大胆なシースルー素材の黒い衣装で登場した。階段から降りてくる彼女の姿に、スタジオの滝沢らも「サウナでは水着じゃなかったのにここに来て！？」「セクシー！」「妖艶！」と目を釘付けにした。

男性陣ももちろん、えりのドレス姿に注目。「どこを見ていいんでしょう」と緊張する3児の父・だいき（37/親権あり）は、「一番見てたよ！」とつっこまれると「これで見ないでは、えりちゃんが悪い」と赤面。えり自身は「一枚布があると違うよ。出してる面積は少ないじゃん」と余裕の表情だった。