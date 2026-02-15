「いたの?!なんてこと!!」五輪フィギュア客席で号泣する女性の正体に騒然 大波乱に「色んな感情が…」
フィギュアスケート男子フリー
ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケート男子はミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダルに輝いた。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。13日（日本時間14日）に行われたフリーでは、客席にいた元世界女王が号泣する姿が目撃された。
15日、ロシアメディア「sports.ru」のフィギュア版公式インスタグラムを更新。そこには22年北京五輪フィギュアスケート女子金メダリストのアンナ・シェルバコワ（ロシア）の姿が収められていた。関係者とみられる人に支えられ、観客席で号泣していた。男子フリーはショートプログラム首位のイリア・マリニン（米国）が何度も転倒し、8位に沈む大波乱が起きていた。
シェルバコワの様子に現地ファンも驚き。「北京の記憶が込み上げてきたのだろう」「アーニャ（愛称）は最高だ！ 涙を流せてよかったと思う……彼女はとてもステキで、熱心で、優しい人間だ」「アンナが北京のフラッシュバックを起こしている」「私も同じような状況だった。いろんな感情が溢れすぎて、自分の気持ちすらわからなくなった。ただただ沢山泣いていたわ」「アンナがいたの?! ミラノにいたのは知っていたけどなんてこと!!」などのコメントが書き込まれた。
シェルバコワは今大会には出場できなかった。ロシア勢は、北京五輪閉幕直後に始まったウクライナ侵攻による制裁で、国としての参加が認められていない。一部ロシア選手はミラノ・コルティナ五輪に「中立選手」（AIN）として出場している。
（THE ANSWER編集部）